Что ждет военнообязанных, которые не обновили данные в течение 60 дней: объяснение адвоката

Военнослужащие, которые не будут зарегистрированы в соответствии с требованиями или не подадут актуальную информацию о себе в установленный срок, могут столкнуться со штрафами в размере до 17 тысяч гривен.

Эту информацию предоставил военный юрист Сергей Дубок в ходе беседы с представителями Общественного.

В течение двух месяцев каждый человек обязан актуализировать свои регистрационные сведения. В случае несвоевременного выполнения этого требования сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) имеют право выдать повестку для осуществления обновления.

Военный юрист отмечает, что игнорирование призывниками повестки от ТЦК для обновления личных данных расценивается как несоблюдение военного учета.

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"За такие действия составляется протокол об административном правонарушении. Согласно украинскому законодательству, в частности Законам "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе", лица, которые избегают мобилизации или военного учета, подлежат административной и уголовной ответственности. Тип ответственности зависит от характера нарушения", отметил специалист.

В случае уклонения военнообязанного от приема повестки для подтверждения своих данных, его ждет штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Штраф для юридических лиц, а также должностных лиц и служащих государственных органов, предприятий, учреждений и организаций в период особых обстоятельств, таких как военное положение, может составлять от 34 000 до 59 500 гривен. Такой штраф можно наложить за уклонение от мобилизации в течение трех месяцев после выявления нарушения, но не позднее чем через год после его совершения", – добавил эксперт.

Имеет ли военнообязанное право на отсрочку, если прошел ВЛК и был признан годным к службе?

Получение "боевой повестки" обязывает гражданина явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК). В случае игнорирования этого вызова без веских причин, лицо может столкнуться с уголовными последствиями, включая возможность заключения на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас штрафы за неявку могут налагаться дистанционно. Если гражданин должным образом уведомлен о необходимости прибытия в ТЦК и не отреагировал на вызов, ТЦК имеет право обратиться в полицию для принудительной доставки лица.

В каком случае могут временно приостановить действие водительских прав?

Водительские права могут быть временно приостановлены в случае, если военнообязанный не может быть найден правоохранительными органами. ТЦК отправит заказное письмо, и если доставка невозможна или лицо отказывается его получить, ТЦК может подать ходатайство в суд о временной приостановке водительских прав в течение 10 дней после возвращения требования.

Дубок советует внимательно ознакомиться со всеми положениями законодательства, следить за его изменениями и в случае необходимости обращаться за консультацией к военным юристам и другим квалифицированным специалистам, поскольку на практике могут возникать сложности и разногласия в трактовке законов.

Раньше мы рассказывали, что делать, если в ТЦК отказались оформить отсрочку.

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