Без пенсій: які категорії українців отримуватимуть лише соціальну допомогу

В Україні пенсійний вік становить 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу, який у 2024 році має бути від 15 до 31 року. Якщо ж людина має менше 15 років стажу, то у 65 років вона отримуватиме соціальну допомогу від держави замість пенсії.

Щоб визначити розмір соціальної пенсії, необхідно знати різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців. Виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. Перерахунок здійснюється кожні шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному доході.

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Документи, необхідні для оформлення виплат:

Заява. Паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Довідка ПФУ про наявний страховий стаж. Декларація про доходи та майновий стан, заповнена на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні шість місяців.

Раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам не підвищуватимуть пенсію.

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