Базові прямі, чи мегаширокі: який денім буде модним влітку
Влітку модниці матимуть широкий вибір джинсів, що підкреслять вигідні пропорції фігури та додадуть стилю й невимушеності образу.
Видання Who What Wear зібрало поради стилістів, який денім обрати на літо та з чим носити улюблені штани. Фахівці зауважили, що джинси доволі зручні, оскільки до них підійде як класичний верх, так і повсякденний. Це можуть бути білі сорочки, футболки, блейзери чи світшоти.
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1. Джинси Puddle – це мішкуваті широкі низькі штани з грубими рубцями.
2. Джинси кольору екрю – штани кремового відтінку особливо ефектні з чорними блузами, аби створити контраст. Або ж обирайте одяг в тон.
3. Джинси з манжетами – такі штани треба обирати з високою посадкою.
4. Фольговані джинси – домінуючий тренд цього сезону. Особливо ефектні до підборів.
5. Джинси кльош – в центрі моди вже кілька сезонів.
6. Рвані джинси – щоб отримати найвитонченіший образ, шукайте чисті розриви до коліна, а не тривожні по всьому полотну.
7. Сірі джинси – мішкуваті широкі низькі джинси маст хев цього літа.
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