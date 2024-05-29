Базові прямі, чи мегаширокі: який денім буде модним влітку

Влітку модниці матимуть широкий вибір джинсів, що підкреслять вигідні пропорції фігури та додадуть стилю й невимушеності образу.

Видання Who What Wear зібрало поради стилістів, який денім обрати на літо та з чим носити улюблені штани. Фахівці зауважили, що джинси доволі зручні, оскільки до них підійде як класичний верх, так і повсякденний. Це можуть бути білі сорочки, футболки, блейзери чи світшоти.

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1. Джинси Puddle – це мішкуваті широкі низькі штани з грубими рубцями.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

2. Джинси кольору екрю – штани кремового відтінку особливо ефектні з чорними блузами, аби створити контраст. Або ж обирайте одяг в тон.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

3. Джинси з манжетами – такі штани треба обирати з високою посадкою.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

4. Фольговані джинси – домінуючий тренд цього сезону. Особливо ефектні до підборів.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

5. Джинси кльош – в центрі моди вже кілька сезонів.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

6. Рвані джинси – щоб отримати найвитонченіший образ, шукайте чисті розриви до коліна, а не тривожні по всьому полотну.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

7. Сірі джинси – мішкуваті широкі низькі джинси маст хев цього літа.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

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