Банкам та ломбардам заборонили приймати у заставу дрони і тепловізори
Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів. Зокрема, вони не мають права приймати у заставу товари, які застосовують у військових цілях.
У Нацбанку уточнили, що банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою та які внесені до Єдиного списку товарів подвійного призначення. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Зокрема, йдеться про безпілотники та тепловізори. До цього переліку також потрапили прилади нічного бачення.
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У НБУ зазначили, що заходи ввели у рамках виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".
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