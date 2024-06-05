10 секунд - і готово: простий варіант літньої укладки

Влітку, коли сонце палить, а вологість сягає піку, хочеться якомога менше часу витрачати на укладку волосся. Але це не означає, що потрібно ходити з розпущеним та неакуратним волоссям.

Стилісти рекомендують звернути увагу на прості та елегантні зачіски з зібраним волоссям, які не лише практичні, але й підкреслюють красу вашого обличчя.

Найкраща зачіска, яку можна зробити за 10 секунд:

Ця зачіска, яку продемонструвала стилістка Ніколь Чотті, ідеально підходить для будь-якої погоди. Її можна зробити на волоссі середньої довжини, не потребуючи миття волосся.

Інструкція:

Зберіть волосся в низький хвіст. Використовуйте резинку будь-якого кольору, адже її не буде видно. Тримайте хвіст домінуючою рукою і трохи витягніть його, щоб утворилася петля. Скрутіть хвіст. Перемістіть іншу руку всередину резинки під хвіст і скрутіть волосся проти годинникової стрілки, закручуючи його по всій довжині. Закріпіть зачіску. Скрутіть один раз навколо петлі, яку ви створили на першому кроці, ту резинку, яка до цього була загорнута у волосся.

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Переваги цієї зачіски:

Швидкість: Її можна зробити за 10 секунд.

Простота: Не потребує спеціальних навичок чи інструментів.

Практичність: Зачіска стійка до спеки та вологості.

Елегантність: Виглядає стильно та акуратно.

Порада:

Щоб зробити зачіску більш об'ємною, можна трохи начесати волосся біля кореня перед збиранням у хвіст.

Ця проста зачіска стане вашим рятівником у спекотні літні дні. Вона не лише допоможе вам зберегти акуратний вигляд, але й підкреслить вашу красу та стиль.

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