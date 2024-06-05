10 секунд – и готово: простой вариант летней укладки

Летом, когда солнце палит, а влажность достигает пика, хочется поменьше времени тратить на укладку волос. Но это не значит, что нужно ходить с распущенными и неаккуратными волосами.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на простые и элегантные прически с собранными волосами, которые не только практичны, но и подчеркивают красоту вашего лица.

Лучшая прическа, которую можно сделать за 10 секунд:

Эта прическа, которую продемонстрировала стилистка Николь Чотт и, идеально подходит для любой погоды. Ее можно сделать на волосах средней длины, не требуя мытья волос.

Инструкция:

Соберите волосы в низкий хвост. Используйте резинку любого цвета, ведь она не будет видна. Держите хвост доминирующей рукой и немного вытяните его, чтобы образовалась петля. Сверните хвост. Переместите другую руку внутрь резинки под хвост и сверните волосы против часовой стрелки, закручивая их по всей длине. Закрепите прическу. Сверните один раз вокруг петли, которую вы создали на первом шаге, резинку, которая до этого была завернута в волосы.

Читайте также: 5 советов для питания кожи головы осенью, если волосы начали активно выпадать

Преимущества этой прически:

Скорость Ее можно сделать за 10 секунд.

Простота: Не требует специальных навыков или инструментов.

Практичность: Прическа устойчива к жаре и влажности.

Элегантность: выглядит стильно и аккуратно.

Совет:

Чтобы сделать прическу более объемной, можно чуть-чуть начесать волосы у корня перед уборкой в хвост.

Эта простая прическа станет вашим спасителем в жаркие летние дни. Она не только поможет вам сохранить аккуратный вид, но и подчеркнет вашу красоту и стиль.

Напомним, мы уже писали, как не повредить волосы при использовании фена.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !