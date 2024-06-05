10 секунд – и готово: простой вариант летней укладки
Летом, когда солнце палит, а влажность достигает пика, хочется поменьше времени тратить на укладку волос. Но это не значит, что нужно ходить с распущенными и неаккуратными волосами.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на простые и элегантные прически с собранными волосами, которые не только практичны, но и подчеркивают красоту вашего лица.
Лучшая прическа, которую можно сделать за 10 секунд:
Эта прическа, которую продемонстрировала стилистка Николь Чотт и, идеально подходит для любой погоды. Ее можно сделать на волосах средней длины, не требуя мытья волос.
Инструкция:
- Соберите волосы в низкий хвост. Используйте резинку любого цвета, ведь она не будет видна. Держите хвост доминирующей рукой и немного вытяните его, чтобы образовалась петля.
- Сверните хвост. Переместите другую руку внутрь резинки под хвост и сверните волосы против часовой стрелки, закручивая их по всей длине.
- Закрепите прическу. Сверните один раз вокруг петли, которую вы создали на первом шаге, резинку, которая до этого была завернута в волосы.
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Преимущества этой прически:
- Скорость Ее можно сделать за 10 секунд.
- Простота: Не требует специальных навыков или инструментов.
- Практичность: Прическа устойчива к жаре и влажности.
- Элегантность: выглядит стильно и аккуратно.
Совет:
- Чтобы сделать прическу более объемной, можно чуть-чуть начесать волосы у корня перед уборкой в хвост.
Эта простая прическа станет вашим спасителем в жаркие летние дни. Она не только поможет вам сохранить аккуратный вид, но и подчеркнет вашу красоту и стиль.
Напомним, мы уже писали, как не повредить волосы при использовании фена.
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