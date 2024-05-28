Жінка у Львові народила дівчинку з майже рекордною вагою (фото)

20 травня у Лікарні Святої Анни Першого медоб'єднання Львова народилася дівчинка-богатирка вагою 5550 грамів та зростом 60 сантиметрів. Це перша дитина для 24-річної Христини та 25-річного Тараса Артишків з села Кротошин Львівської області.

Дівчинка прийшла на світ за допомогою кесаревого розтину. На 41-му тижні вагітності у Христини почалися перейми, повідомили UAportal у Першому медоб’єднанні Львова.

Спочатку планувалися природні пологи, але обстеження показало, що дитина значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Лікарі ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину, повідомили у Лікарні Святої Анни.

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Дівчинка Злата народилася з вагою майже 6 кг. Джерело: Лікарня Святої Анни

Дівчинка Злата народилася з вагою майже 6 кг. Джерело: Лікарня Святої Анни

Дівчинка Злата народилася з вагою майже 6 кг. Джерело: Лікарня Святої Анни

Дівчинка Злата народилася з вагою майже 6 кг. Джерело: Лікарня Святої Анни

"Малюки з великою масою тіла становлять близько 6-10% від загальної кількості новонароджених в лікарні, – пояснив один з лікарів, що приймав пологи. – Але Злата своїми богатирськими вагою і зростом здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів".

Щасливі батьки назвали донечку Златою. "Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", – розповіла мама новонародженої Христина.

Дівчинка Злата народилася з вагою майже 6 кг. Джерело: Лікарня Святої Анни

Дівчинка Злата народилася з вагою майже 6 кг. Джерело: Лікарня Святої Анни

Дівчинка Злата народилася з вагою майже 6 кг. Джерело: Лікарня Святої Анни

У лікарні Святої Анни зауважили, що малюки з великою масою тіла становлять близько 6-10% від загальної кількості новонароджених в лікарні. Але Злата своїми вагою і зростом здивувала тамтешніх акушерів-гінекологів.

Нагадаємо, в Англії жінка вдруге народила різноколірних двійнят. Перші двійнята з різним кольором шкіри з'явилися на світ у 2001 році, а другі дівчатка народилися 2009 року.

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