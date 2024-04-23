Воїни ССО 'вполювали' танк, ББМ, гарматний комплекс 'Тунгуска' та ротний опорний пункт окупантів (відео)

Воїни Третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго за тиждень ліквідували кілька одиниць важкої техніки російської армії та "задвохсотили" 11 окупантів на Донеччині.

Як повідомили Сили Спеціальних операцій, оператори FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го полку ССО "показали результати своєї роботи на Донецькому напрямку".

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Зазначається, що всього за тиждень "дроноводи" знайшли та знищили ротний опорний пункт і 11 військовослужбовців противника. Ліквідовано також російський танк Т-72, бойову броньовану машину та зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска".

Нагадаємо, аналітик та політтехнолог Олександр Кочетков спрогнозував, як швидко фронт відчує допомогу від США в Україні. На його думку, весна та літо однозначно будуть важкими, але вирішальними.

"Коли після рішення Конгресу і Сенату зброю нам почнуть відвантажувати зі складів у США, а американський ВПК буде поповнювати складські запаси паралельно, тоді фронт в Україні відчує покращення через два-три тижні", – вважає експерт.

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