У Криму вночі лунали вибухи: в Севастополі скаржаться на атаку морського дрона (фото, відео)

У ніч на 8 червня, вибухи розносились по території Криму, який перебуває під тимчасовим контролем росії. Зокрема, сильні звуки були чутні у містах Балаклава, Севастополь та Керч.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що півострів атакував безекіпажний катер. Окупанти нібито знищили його в районі Стрілечої бухти.

Представник так званої "місцевої влади" запевнив, що жодних ушкоджень важливих об’єктів не виявлено, попри те, що в соціальних мережах з’явилися зображення пошкоджених вибухом вікон у житлових будівлях. За інформацією джерел Telegram-каналу "Кримський ветер", "стало погано якомусь кораблю", але подробиці поки що невідомі. Водночас у місті було чутно постріли з вогнепальної зброї.

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Місцеві також повідомляють про вибухи у Балаклії, поблизу тамтешньої електростанції, а також у Керчі. Останній було чути з боку Темрюкського району Краснодарського краю росії.

Також люди активно ділилися емоціями від нічної ситуації у мережі:

Коментарі користувачів мережі. Джерело: Telegram-канал ''Крымский ветер''

Коментарі користувачів мережі. Джерело: Telegram-канал ''Крымский ветер''

Коментарі користувачів мережі. Джерело: Telegram-канал ''Крымский ветер''

Нагадаємо, раніше Сили Оборони знищили російське судно проєкту 498 в Чорному морі.

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