Усик не знає, а ви знатимете: як цікаво українською назвати ''душнілу''

Українська мова багата на милозвучні та цікаві альтернативи словам, що прийшли до нас з російської. Так для вже звичного для нас слова "душніла" існують різноманітні синоніми.

Ці варіанти були запропоновані учасниками інтернет-спільноти на порталі "Словотвір". Серед них слово "нудій" отримало найбільше вподобань, пише Телеграф.

Також душнілу ще можна назвати нудило, придирок, нудгяр, скиглик та скиглій.

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Перекладаємо слово душніла. Джерело: slovotvir.org.ua

Серед менш популярних відповідників можна виділити такі:

зануда;

пріснище;

млосній;

прісницько;

піснятко.

Варто відзначити, що особа, яку називають душнілою, часто буває пісна, нецікава й нудна у спілкуванні, вона постійно до чогось чіпляється; такий собі нудотний педант від чиїх прісних коментарів стає нудно й нецікаво. Цей вислів переважно використовується в інтернеті.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, як замінити вислів "жесть" українською мовою.

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