Укренерго ввело найжорстокіші графіки відключень 18 червня: коли не буде світла

18 червня в Україні очікуються найжорсткіші обмеження в споживанні електроенергії. Протягом доби, з 00:00 до 23:59, у всіх регіонах країни відбуватимуться планові відключення світла.

Як дізнатися про час відключення у вашому населеному пункті:

Дніпропетровська область:

Гарантовані відключення: від 4 до 8 годин на добу.

від 4 до 8 годин на добу. Детальний графік: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua (введіть населений пункт та адресу).

https://www.dtek-dnem.com.ua/ua (введіть населений пункт та адресу). Альтернативні способи:

Чат-бот "ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram.



Кол-центр: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Донецька область:

Гарантовані відключення: до 12 годин на добу.

до 12 годин на добу. Графік: https://dtek.com/en/media-center/press-releases/russia-launches-massive-attacks-on-dtek-and-ukrainian-power-assets-underlining-need-for-greater-air-defences/ (введіть адресу).

https://dtek.com/en/media-center/press-releases/russia-launches-massive-attacks-on-dtek-and-ukrainian-power-assets-underlining-need-for-greater-air-defences/ (введіть адресу). Альтернативні способи:

Чат-бот "ДТЕК Донецькі електромережі" в Telegram.



Кол-центр: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

Київ:

Гарантоване відключення: до 4 годин поспіль, 2 години – гарантована наявність.

Максимальний час відключення: 18 годин.

18 годин. Гарантоване відключення: від 9 до 12 годин (залежно від дня тижня).

від 9 до 12 годин (залежно від дня тижня). Детальний графік: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns (введіть адресу).

https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns (введіть адресу). Альтернативні способи:

Сайти: ДТЕК Київські електромережі (https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns) та ДТЕК Київські регіональні електромережі (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).



Чат-боти: ДТЕК КЕМ (Київ) та ДТЕК КРЕМ (Київська область).

Телефони: для Києва – 1588, (044) 202 1588, 0 800 501 588; для області – (044) 459 07 40, 0 800 400 740.



Застосунок "Київ Цифровий" (зареєструйте свою адресу).

Київська область:

Ситуація залежить від населеного пункту.

Детальний графік : (введіть адресу).

(введіть адресу). Альтернативні способи:

Сайти: ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.



Чат-боти: ДТЕК КЕМ (Київ) та ДТЕК КРЕМ (Київська область).



Телефони: для Києва – 1588, (044) 202 1588, 0 800 501 588; для області – (044) 459 07 4

Які графіки діють в інших регіонах

У Львові та області графік відключень передбачає лише дві години гарантованого відключення світла. Ще дві години – можливі відключення. Усього є 5 груп відключення світла. Тут можна за адресою побачити свою групу.

Якщо сайт не працює, також можна скористатися чат-ботами компанії:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

У Сумах та області графік розділено на черги. Ось тут є повний список адрес, знайдіть свою адресу і подивіться, до якої групи належите. Є графік для всіх груп.

Нагадаємо, ми вже писали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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