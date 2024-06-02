Украинцы смогут купаться в море: в Одесской области готовятся открыть 20 пляжей

В Одесском регионе готовятся к открытию 20 пляжей для посещения, о чем в ближайшие дни будет подписано соответствующее распоряжение. Проводится тщательное обследование зон отдыха на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона "Единые новости".

Вас также заинтересует: Вкусные заведения Одессы, Львова и Киева расположены в подвальных помещениях

Олег Кипер отметил, что среди планируемых пляжей рассматривается и один пляж в Измаильском районе. Однако большинство локаций будет именно в Одессе и районе, где больше возможностей для создания безопасных условий для посетителей.

Глава ОВА также напомнил, что в августе прошлого года было открыто шесть пляжей после проверки их безопасности. Эти пляжи стали доступны посетителям благодаря соблюдению всех необходимых условий безопасности.

"Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства и имели рядом бомбоубежища. Тогда выполнивших эту норму пляжей было шесть. Сегодня мы также над этим работаем", — добавил Кипер.

Открытие новых пляжей в Одессе и области является важным шагом в обеспечении комфортного и безопасного отдыха граждан. С учетом опыта в прошлом году, на этот раз планируется открыть больше локаций, что позволит большему числу людей насладиться морским отдыхом.

Предлагаем 10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!