Вчені пролили світло на шокуючий вчинок Ван Гога

Протягом століття вчені та історики намагалися розгадати загадку, що спонукало відомого художника Ван Гога до незрозумілого вчинку. Вагомий внесок у дослідження зробив психолог з Університету Каліфорнії у Берклі, Вільям Мак-Кінлі Раньян, який аналізував листування Ван Гога, свідчення та різні теорії.

Про це пише Big Think.

Події розгортаються у 1886 році, коли Вінсент Ван Гог прибуває до Парижа до свого брата Тео. Там він знайомиться і дружить зі знаменитими митцями, включаючи постімпресіоніста Поля Ґоґена.

У лютому 1888 року Ван Гог вирішує переїхати до Арля, що на півдні Франції. Через деякий час Ґоґен приєднується до нього за проханням Ван Гога.

Спочатку їхнє співжиття було мирним, і вони створювали великі твори мистецтва. Однак згодом цей період гармонії переріс у постійні суперечки та глибокі розбіжності.

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Конфлікт, що призвів до несподіваного вчинку Вінсента Ван Гога, стався 23 грудня. Ван Гог, тримаючи бритву, напав на Ґоґена, але в останній момент зупинився і не заподіяв шкоди своєму другу.

Після цього Ґоґен втік, а Ван Гог залишився наодинці зі своїми переживаннями та емоціями. Він пішов до ванної, де відрізав частину свого вуха.

З великою турботою Ван Гог обгорнув відрізане вухо та відніс його до місцевого борделю, де подарував його жінці на ім’я Рейчел. Згодом його знайшли без свідомості у власному домі та доставили до лікарні, але лікарі вже не могли пришити вухо.

Вільям Мак-Кінлі Раньян вважає, що ряд обставин спричинив дії Вінсента Ван Гога. Психолог підкреслює, що художник страждав від різноманітних хвороб здоров’я та психічних розладів, включно з епілепсією, депресією, алкогольною залежністю та потенційним біполярним розладом.

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Ван Гог перебував під великим стресом через особисті зміни у житті. Його брат Тео, який був його опорою, одружився, що призвело до зменшення уваги та підтримки, яку Ван Гог отримував від брата.

Відчуття провини за конфлікт та бажання звернути на себе увагу брата могли спонукати Ван Гога до раптового акту самопошкодження. Існує декілька теорій щодо його мотивів. Одна з них припускає, що Ван Гог намагався зробити поетичну заяву, створивши щось на кшталт перекрученого твору мистецтва, який мав би таку ж цінність, як його картини.

Інша гіпотеза стверджує, що Ван Гог намагався імітувати кориду, яку він спостерігав у Арлі, що сильно вразило його. За традицією, матадори отримували вухо бика як трофей, який вони показували публіці, а потім дарували обраниці. Можливо, Ван Гог уявляв себе одночасно переможеним биком та переможцем.

Після цього випадку Ван Гог прожив ще два роки, за цей час він створив декілька видатних робіт, включаючи картини, де він зображений з пошкодженим вухом, такі як "Автопортрет із забинтованим вухом" та "Автопортрет із відрізаним вухом і люлькою".

Також слід зазначити, що за новими дослідженнями Стівена Найфе та Грегорі Вайта Сміта, Ван Гог не вчинив самогубство у полі в Овері, Франція, а був випадково застрелений місцевим юнаком, з яким у нього були складні стосунки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таємничий французький вуличний художник перетворює міські ями на кольорову мозаїку.

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