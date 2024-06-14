Науковці отримали з космосу радіосигнал: шо це могло бути

Вперше астрономам вдалося виявити нейтронну зірку з неймовірно повільною швидкістю обертання, що кидає виклик сучасним уявленням про ці щільні космічні об'єкти.

Ця незвичайна зірка, названа ASKAP J1935+2148, обертається навколо своєї осі лише раз на 53,8 хвилини, що значно повільніше, ніж у більшості інших нейтронних зірок, які можуть обертатися сотні разів на секунду. Про це пише IFL Science.

Відкриття було здійснено завдяки радіотелескопу ASKAP в Австралії, який зафіксував незвичайні сигнали, що випромінюються зіркою. Ці сигнали складаються з двох різних імпульсів: яскравого, що триває від 10 до 50 секунд, та слабшого, який триває близько 370 мілісекунд. Між цими імпульсами спостерігається період тиші.

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Вчені вважають, що повільне обертання та незвичайний радіовипромінювання ASKAP J1935+2148 можуть бути пов'язані з унікальною структурою та магнітним полем зірки.

Це відкриття кидає виклик існуючим моделям формування та еволюції нейтронних зірок, і стимулює нові дослідження цих дивовижних космічних об'єктів.

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