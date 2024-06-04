ТЦК дали пояснення щодо отримання відстрочки від мобілізації

Уряд України затвердив чіткий порядок призову громадян на службу під час мобілізації, визначений Постановою №560 від 16 травня 2024 року. Цей документ є основним актом, який регламентує механізм отримання відстрочки для військовозобов'язаних. Про це пише 24 tv.ua.

Хто приймає рішення про відстрочку?

Рішення про надання або відмову у відстрочці від призову на військову службу під час мобілізації приймає спеціальна комісія, що діє при районних або міських ТЦК та СП. Очолює цю комісію керівник ТЦК або його відокремленого відділу.

Склад комісії:

Представники апарату структурних підрозділів:

освіти та науки;

охорони здоров'я;

соціального захисту;

служби у справах дітей;

ЦНАПів;

держадміністрації.

Завдання комісії:

Перевірка підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

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Як отримати відстрочку?

Військовозобов'язаний, який не заброньований органами влади, повинен особисто подати заяву на ім'я голови комісії за формою, затвердженою Постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560.

До заяви необхідно додати:

Документи або їхні копії, що підтверджують право на відстрочку.

Перелік таких документів для різних підстав (бронювання, опікунство, здобуття освіти тощо) розміщено на вебсторінці постанови.

Розгляд заяви:

Комісія розглядає заяву та документи протягом 7 днів з дати їх отримання. У разі необхідності комісія може надсилати запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право на відстрочку. Комісія може використовувати дані з публічних електронних реєстрів.

Рішення комісії:

На основі розгляду комісія ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці. Рішення комісії оформлюється протоколом.

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