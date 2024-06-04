ТЦК дали пояснения по получению отсрочки от мобилизации

Правительство Украины утвердило четкий порядок призыва граждан на службу во время мобилизации, определенный Постановлением №560 от 16 мая 2024 года. Этот документ является основным актом, регламентирующим механизм получения отсрочки для военнообязанных. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто принимает решение об отсрочке?

Решение о предоставлении или отказе в отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации принимает специальная комиссия, действующая при районных или городских ТЦК и СП. Возглавляет эту комиссию руководитель ТЦК или его обособленного отдела.

Состав комиссии:

Представители аппарата структурных подразделений:

образования и науки;

здравоохранения;

социальной защиты;

службы по делам детей;

ЦНАПов;

госадминистрации.

Задание комиссии:

Проверка оснований предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Как получить отсрочку?

Военнообязанный, не забронированный органами власти, должен лично подать заявление на имя главы комиссии по форме, утвержденной Постановлением КМУ от 16 мая 2024 №560.

К заявлению необходимо приложить:

Документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку.

Перечень таких документов для различных оснований (бронирование, опекунство, образование и т.д.) размещен на веб-странице постановления.

Рассмотрение заявления:

Комиссия рассматривает заявление и документы в течение 7 дней с даты получения. В случае необходимости комиссия может посылать запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право на отсрочку. Комиссия может использовать данные публичных электронных реестров.

Решение комиссии:

На основе рассмотрения комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Решение комиссии оформляется протоколом.

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