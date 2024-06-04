ТЦК дали пояснения по получению отсрочки от мобилизации
Правительство Украины утвердило четкий порядок призыва граждан на службу во время мобилизации, определенный Постановлением №560 от 16 мая 2024 года. Этот документ является основным актом, регламентирующим механизм получения отсрочки для военнообязанных. Об этом пишет 24 tv.ua.
Кто принимает решение об отсрочке?
Решение о предоставлении или отказе в отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации принимает специальная комиссия, действующая при районных или городских ТЦК и СП. Возглавляет эту комиссию руководитель ТЦК или его обособленного отдела.
Состав комиссии:
Представители аппарата структурных подразделений:
- образования и науки;
- здравоохранения;
- социальной защиты;
- службы по делам детей;
- ЦНАПов;
- госадминистрации.
Задание комиссии:
Проверка оснований предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
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Как получить отсрочку?
Военнообязанный, не забронированный органами власти, должен лично подать заявление на имя главы комиссии по форме, утвержденной Постановлением КМУ от 16 мая 2024 №560.
К заявлению необходимо приложить:
- Документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку.
- Перечень таких документов для различных оснований (бронирование, опекунство, образование и т.д.) размещен на веб-странице постановления.
Рассмотрение заявления:
Комиссия рассматривает заявление и документы в течение 7 дней с даты получения. В случае необходимости комиссия может посылать запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право на отсрочку. Комиссия может использовать данные публичных электронных реестров.
Решение комиссии:
На основе рассмотрения комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Решение комиссии оформляется протоколом.
Напомним, мы уже писали, придется ли проходить ВЛК при обновлении данных.
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