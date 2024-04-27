ТОП 15 місць для чудових вихідних в Дніпрі. Місця для побачень, сімейного дозвілля та яскравих вражень

Місто на Дніпрі може подарувати вам чудові весняні вихідні з вражаючими емоціями. Хапайте друзів, сім’ю, другу половинку і відправляйтеся ставити галочки та заповнювати пам’ять ваших телефонів. Найромантичніші місця для прогулянок просто неба і вражаючі схованки для дощової погоди вже у списку.

Вихідні на Монастирському острові в місті Дніпро. Джерело: https://vseosvita.ua/

1. Монастирський острів

Це місце притягує закоханих коні вихідні. Не дивлячись на популярність кожен для себе знаходить куточок, щоб побути наодинці. Мальовнича панорама красується в багатьох весільних альбомах та у соцмережах. Пішохідний міст з’єднує материкову частину і острів, вечірній променад ним може зібрати вашу особисту колекцію заходів сонця. На острові можна побачити штучний водоспад і відвідати Миколаївську церкву.

2. Катеринославський бульвар

Відвідуючи центр міста, навряд можна пропустити цю пішохідну вулицю. Тут зустрічаються друзі, дівчата влаштовують модний шопінг, а сім’ї сидять у кафе–мороженого. Вечірній час перетворює бульвар на чарівну ліхтареву казку, серед якої закохані пари проживають свої історії. Фонтани додають ще більше романтичної атмосфери та забавляють дітлахів. Тут є на що подивитися і чим зайнятися, не на один вікенд.

Пізнавальний та цікамий день у місті Дніпро - Центр ''Менора''. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

3. Центр "Менора"

На 50 000 квадратних метрів ви побачите багато експонатів, які символізують відродження єврейської громади Дніпра. Ви можете скористатися пропозицією екскурсії за символічну суму та перетворити свою вікенд на пізнавальну прогулянку. Піднявшись на оглядовий майданчик, ви побачите чудову панораму міста.

Театр, якому виповнилося 800 років у місті Дніпро – парк Глоби. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

4. Парк Глоби

Знизити темп та зупинити, на деякий час, метушню індустріального міста можна легко в парку Глоби. Серцем парку 18 століття є велике природне озеро. Як тільки погода стає досить тепла на озері з’являються катамарани та багато водоплавних птахів. Дитяча залізниця є окремою прикрасою парку та неабиякою розвагою для дітей. В цьому році залізниці в парку Глоби виповнилося 88 років.

Цікаві експонати в Аерокосмічному музеї Дніпра. Джерело: https://visitdnipro.com/

5. Аерокосмічний музей

Враження для дітей та дорослих. Ви побачите справжні космічні станції, бойові ракети, супутники, скафандри та дізнаєтеся найцікавішу інформацію про подорожі в космос. За майже 30 років існування колекція музею значно поповнилася сучасними розробками та винаходами космічної науки.

Звукам органу відкликаються струни душі. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

6. Будинок органної та камерної музики

В столітній Миколаївській церкві можна отримати справжній катарсис. Коли починає звучати 12–тонний концертний орган вібрувати починає все тіло. Емоційний та наповнений вечір вам гарантовано.

Вечірня прогулянка набережною мое бути вражаючою у місті Дніпро. Джерело: https://visitdnipro.com/

7. Набережна Дніпра

Похід на набережну річки Дніпро ви маєте включити в обов'язковий список справ. Це справжня артерія, яка насичує енергією, надихає та нагадує про відчуття волі та свободи. Потужний, могутній Дніпро омиває найдовшу набережну Європи. Такі експонати як сімейна лавка, довжиною в 50 метрів чи куля на піраміді стануть окрасою ваших фото, не кажучи вже про вражаючу панораму річки Дніпро.

8. Мерефо–Херсонський міст

Локація протяжністю 1610 метрів красується на багатьох листівках Дніпра. Ця пам’ятка архітектури знаменита своєю криволінійною траєкторією та утворенням кілець, завдяки своєму відображенню у воді в правильну погоду, під правильним кутом.

Знати та пам'ятати – це Дніпро. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

9. Діорама "Битва за Дніпро"

Історична пам’ятка, яка ознайомлює з подіями Другої Світової війни. Побачити одну з найбільших у світі діорам, може викликати досить глибокі емоції. Свої знання в історії ви поповните точно. Радіус огляду діорами 230 градусів.

10. Найбільший прапор України

Побачити найбільший прапор України можна з різних локацій у місті. Та варто підійти ближче. Пам’ятка набуває неймовірного символізму, коли сідає сонечко та вмикається підсвітка.

Цікаві екскурсії найближчими вихідними у місті Дніпро. Джерело: http://www.interpipesteel.biz/

11. Завод "Інтерпайп"

Сучасний та цікавий, оздоблений арт-об’єктами та "зеленими" передовими технологіями. На території заводу проводяться безкоштовні екскурсії, які здивують вас потужністю та різноманіттям.

12. Парк ім. Т. Г. Шевченка

Ще одна локація для тихих мальовничих прогулянок, весільних фотографій, вечірніх заходів сонця та активних ігор на доріжках та галявинах. Скористайтеся можливістю скуштувати найкращі блюда вуличної кухні, влаштувавши пікнік на галявині просто неба. Дійшовши оглядового майданчика, ви побачите вражаючу панораму Дніпра та міста. Парк оздоблено фонтанами та сучасними розвагами.

Ретро автомобілі для цікавих фотосесій у місті Дніпро. Джерело: https://www.facebook.com/

13. Музей ретро – автомобілів "Машина часу"

Пройшло 10 років після відкриття, а музей продовжує набирати своїх шанувальників. Татусі обожнюють водити сюди синів, або усю сім’ю, пари роблять цікаві фотосесії, а молодь дивується винахідливості та з веселою зацікавленістю поринає у минуле транспортної епохи. Ви побачите транспорт різної величини та призначення.

14. Сквер Героїв

Не відходячи далеко від Парку Глоби, у вас буде можливість прогулятися ще однією атмосферною локацією для вечірніх прогулянок. Тут можна побавитися на дитячому майданчику, насолодитися парком ракет та освіжитися біля фонтану.

Насолодіться грою Заслуженого артиста України Михайла Мельника у місті Дніпро. Джерело: https://www.facebook.com/

15 Театр одного актора "Крик"

Поєднання у одній людині багатьох талантів дало можливість відкрити єдиний у Європі унікальний театр одного актора Михайла Мельника. Заслужений артист України збирає повні зали вже 35 років та не перестає дивувати майстерністю у багатьох театральних галузях.