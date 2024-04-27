ТОП 15 мест для отличных выходных в Днепре. Места для свиданий, семейного досуга и ярких впечатлений

Город на Днепре может подарить вам отличные весенние выходные с впечатляющими эмоциями. Хватайте друзей, семью, вторую половинку и отправляйтесь ставить галочки и заполнять память телефонов. Самые романтичные места для прогулок под открытым небом и впечатляющие тайники для дождливой погоды уже в списке.

Выходные на Монастырском острове в городе Днепр. Источник: https://vseosvita.ua/

1. Монастырский остров

Это место привлекает влюбленных лошади выходные. Не смотря на популярность каждый для себя находит уголок, чтобы побыть наедине. Живописная панорама красуется во многих свадебных альбомах и соцсетях. Пешеходный мост соединяет материковую часть и остров, вечерний променад им может собрать вашу личную коллекцию закатов. На острове можно увидеть искусственный водопад и посетить Николаевскую церковь.

2. Екатеринославский бульвар

Посещая центр города, вряд ли можно пропустить эту пешеходную улицу. Здесь встречаются друзья, девушки устраивают модный шоппинг, а семьи сидят у кафе-мороженого. Вечернее время превращает бульвар в волшебную фонаревую сказку, среди которой влюбленные пары проживают свои истории. Фонтаны придают еще больше романтической атмосферы и забавляют детей. Здесь есть на что посмотреть и чем заняться, не на один уик-энд.

Познавательный и интересный день в городе Днепр - Центр ''Менора''. Источник: https://uk.wikipedia.org/

3. Центр "Менора"

На 50 000 квадратных метров вы увидите множество экспонатов, символизирующих возрождение еврейской общины Днепра. Вы можете воспользоваться предложением экскурсии за символическую сумму и превратить свою уикенд в познавательную прогулку. Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите великолепную панораму города.

Театр, которому исполнилось 800 лет в городе Днепр – парк Глобы. Источник: https://uk.wikipedia.org/

4. Парк Глобы

Снизить темп и остановить на некоторое время суету индустриального города можно легко в парке Глобы. Сердцем парка 18 века является большое природное озеро. Как только погода становится достаточно теплой на озере появляются катамараны и много водоплавающих птиц. Детская железная дорога является отдельным украшением парка и развлечением для детей. В этом году железной дороге в парке Глобы исполнилось 88 лет.

Интересные экспонаты в Аэрокосмическом музее Днепра. Источник: https://visitdnipro.com/

5. Аэрокосмический музей

Впечатления для детей и взрослых. Вы увидите настоящие космические станции, боевые ракеты, спутники, скафандры и узнаете интересную информацию о путешествиях в космос. За 30 лет существования коллекция музея значительно пополнилась современными разработками и изобретениями космической науки.

Звукам органа отзываются струны души. Источник: https://uk.wikipedia.org/

6. Дом органной и камерной музыки

В столетней Николаевской церкви можно получить настоящий катарсис. Когда начинает звучать 12–тонный концертный орган, вибрировать начинает все тело. Эмоциональный и наполненный вечер вам гарантирован.

Вечерняя прогулка по набережной мое быть впечатляющей в городе Днепр. Источник: https://visitdnipro.com/

7. Набережная Днепра

Поход на набережную реки Днепр вы должны включить в обязательный список дел. Это настоящая артерия, насыщающая энергией, вдохновляющая и напоминающая об ощущении воли и свободы. Мощный, мощный Днепр омывает самую длинную набережную Европы. Такие экспонаты как семейная лавка, длиной в 50 метров или шар на пирамиде станут украшением ваших фото, не говоря уже о поразительной панораме реки Днепр.

8. Мерефо–Херсонский мост

Локация протяженностью 1610 метров красуется на многих открытках Днепра. Этот памятник архитектуры знаменит своей криволинейной траекторией и образованием колец, благодаря своему отражению в воде в правильную погоду, под правильным углом.

Знать и помнить – это Днепр. Источник: https://uk.wikipedia.org/

9. Диорама "Битва за Днепр"

Историческая памятка, которая знакомит с событиями Второй Мировой войны. Увидеть одну из самых больших в мире диоров, может вызвать достаточно глубокие эмоции. Свои знания в истории вы пополните точно. Радиус обзора диорами 230 градусов.

10. Самый большой флаг Украины

Увидеть самый большой флаг Украины можно из разных локаций в городе. Но стоит подойти поближе. Памятник приобретает невероятный символизм, когда садится солнышко и включается подсветка.

Интересные экскурсии в ближайшие выходные в городе Днепр. Источник: http://www.interpipesteel.biz/

11. Завод "Интерпайп"

Современный и интересный, украшенный арт-объектами и "зелеными" передовыми технологиями. На территории завода проводятся бесплатные экскурсии, которые поразят вас мощностью и разнообразием.

12. Парк им. Т. Г. Шевченко

Еще одна локация для тихих живописных прогулок, свадебных фотографий, вечерних закатов и активных игр на дорожках и полянах. Воспользуйтесь возможностью отведать лучшие блюда уличной кухни, устроив пикник на лужайке под открытым небом. Дойдя до смотровой площадки, вы увидите впечатляющую панораму Днепра и города. Парк украшен фонтанами и современными развлечениями.

Ретро автомобили для интересных фотосессий в городе Днепр. Источник: https://www.facebook.com/

13. Музей ретро-автомобилей "Машина времени"

Прошло 10 лет после открытия, а музей продолжает набирать своих поклонников. Папы обожают водить сюда сыновей, или всю семью, пары делают интересные фотосессии, а молодежь удивляется изобретательности и с веселым интересом уходит в прошлое транспортной эпохи. Вы увидите транспорт разной величины и назначения.

14. Сквер Героев

Не отходя вдали от Парка Глобы, у вас будет возможность прогуляться еще одной атмосферной локацией для вечерних прогулок. Здесь можно поиграть на детской площадке, насладиться парком ракет и освежиться у фонтана.

Насладитесь игрой Заслуженного артиста Украины Михаила Мельника в городе Днепр. Источник: https://www.facebook.com/

15. Театр одного актера "Крик"

Сочетание одного человека многих талантов дало возможность открыть единственный в Европе уникальный театр одного актера Михаила Мельника. Заслуженный артист Украины собирает полные залы уже 35 лет и не устает удивлять мастерством во многих театральных отраслях.