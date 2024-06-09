Надпотужні магнітні бурі почалися на Землі: скільки триватимуть та як вберегтися

На Землі після кількох потужних вибухів на Сонці почалися магнітні бурі червоного рівня небезпечності. Такі геомагнітні шторми здатні впливати на здоров'я людини.

Як повідомляється на сайті сервісу Meteoagent, з 9 по 11 червня включно магнітні бурі посиляться до 6 балів (з 9 можливих). Лише від 12 червня модна очікувати на полегшення сонячних штормів.

Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у червні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Як полегшити стан при магнітних бурях

Людям, чутливим до магнітних бур, треба дотримуватися режиму дня та здорового способу життя. Варто висипатися, їсти здорову їжу та регулярно займатися спортом. Зменшити вживання кофеїну та алкоголю. Фахівці радять мати при собі необхідні ліки. Уникайте стресових ситуацій.

Пам'ятайте, що не всі люди однаково чутливі до магнітних бур. Деякі люди можуть не відчувати жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому, дратівливість та інші проблеми зі здоров'ям.

Коли магнітні бурі у червні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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