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Сверхмощные магнитные бури начались на Земле: сколько будут продолжаться и как уберечься

Былим Елена

Сверхмощные магнитные бури начались на Земле: сколько будут продолжаться и как уберечься
Как пережить магнитные бури

На земле после нескольких мощных взрывов на Солнце начались магнитные бури красного уровня опасности. Такие геомагнитные шторма способны влиять на здоровье человека.

Как сообщается на сайте сервиса Meteoagent, с 9 по 11 июня включительно магнитные бури усилятся до 6 баллов (с 9 возможных). Лишь с 12 июня модна ожидать облегчения солнечных штормов.

Магнитные бури: календарь

Сверхмощные магнитные бури начались на Земле: сколько будут продолжаться и как уберечься
Когда магнитные бури в июне 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Как облегчить состояние при магнитных бурях

Людям, чувствительным к магнитным бурям, нужно соблюдать режим дня и здоровый образ жизни. Следует высыпаться, есть здоровую пищу и регулярно заниматься спортом. Уменьшить употребление кофеина и алкоголя. Специалисты советуют иметь при себе необходимые лекарства. Избегайте стрессовых ситуаций.

Помните, что не все люди одинаково чувствительны к магнитным бурям. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, в то время как другие могут испытывать головную боль, головокружение, усталость, раздражительность и другие проблемы со здоровьем.

Сверхмощные магнитные бури начались на Земле: сколько будут продолжаться и как уберечься
Когда магнитные бури в июне 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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