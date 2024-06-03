Сонце активізувало удари по Землі: коли чекати на потужні магнітні бурі

Оновився прогноз магнітних бур на тиждень з 3 по 9 червня. За цим прогнозом, вже 3 та 5 червня очікуються потужні геомагнітні шторми силою у 5 балів (червоний рівень небезпечності).

За даними сервісу Meteoagent, активність метеоштормів очікується й 9 червня. Цього дня магнітна буря сягне К-індексу 4.

Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у червні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнітні бурі - це тимчасові збурення магнітного поля Землі, викликані викидами сонячної енергії. Ці викиди, відомі як сонячні шторми, можуть містити заряджені частинки, які взаємодіють з магнітосферою Землі, викликаючи її деформацію та коливання.

Інтенсивність магнітних бур вимірюється за шкалою К-індексів від 0 до 9, де 0 - спокійне поле, а 9 - екстремальна магнітна буря. Більшість людей відчувають вплив магнітних бур при К-індексі 3 і вище.

Вплив магнітних бур на людину може бути різним:

Головний біль - це один з найпоширеніших симптомів.

Зміна настрою - може виникати дратівливість, тривога, апатія, депресія.

Втома та сонливість.

Запаморочення та нудота.

Порушення сну - безсоння або сонливість.

Загострення хронічних захворювань - таких як гіпертонія, артрит, захворювання серця.

Погіршення самопочуття у людей, які страждають на метеозалежність.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур.

Існує кілька способів зменшити вплив магнітних бур. Для цього треба:

Дотримуватися режиму дня - лягати спати і прокидатися в один і той же час, їсти їжу вчасно.

Здорове харчування - вживати їжу, багату на вітаміни та мінерали, пити достатньо води.

Фізична активність - регулярні фізичні вправи допомагають покращити загальне самопочуття.

Знизити стресу - медитація, йога, дихальні вправи можуть допомогти знизити рівень стресу.

Уникати вживання алкоголю та кофеїну - ці речовини можуть погіршити самопочуття під час магнітних бур.

Прийом вітамінів групи B - деякі дослідження показали, що вітаміни групи B можуть допомогти зменшити симптоми магнітних бур.

Якщо ви відчуваєте сильний дискомфорт під час магнітних бур, рекомендується звернутися до лікаря.

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