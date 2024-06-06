Спокусив жінок по всьому світу: модні зачіски "боб" на літо-2024
Боб - це безперечний тренд цього року, який підкорив серця зірок та модниць по всьому світу. Його популярність обумовлена практичністю, елегантністю та безліччю варіацій, що дозволяють підібрати ідеальний варіант для будь-якого типу волосся та обличчя. Про це пише Vogue.
Ось 11 найактуальніших стилів боб на літо 2024 року:
Princess боб:
Цей розкішний боб підкреслює жіночність та елегантність завдяки об'ємному укладанню, схожому на зачіску принцеси Марії Олімпії.
Італійський боб:
Більш довгий та спокійний варіант стрижки, який підкреслює об'єм біля коріння та чудово виглядає з боковим проділом. Ідеально підходить для сушіння на повітрі та укладання пальцями.
Емо-боб:
Готичний образ з суперпрямим волоссям, чітким проділом та чіткими лініями.
Русалковий боб:
Мрійливі хвилі, що нагадують про русалок, підкреслять жіночність та романтичність образу.
Гламурний боб:
Сучасна інтерпретація голлівудського шику - гладке, витягнуте феном волосся завдовжки до підборіддя, яке ідеально підходить для урочистих заходів.
Mob Bob:
Драматична версія боба з класичними хвилями та боковим проділом, що нагадує про естетику "дружин мафіозі".
Бульбашковий боб:
Технічно складний боб, що потребує майстерного укладання для створення ідеальної округлої форми, схожої на мильну бульбашку.
Мікробоб:
Найкоротший варіант боба, який може здатися ризикованим, але при цьому елегантним та стильним.
Пляжний боб:
Ідеальний варіант для літа - легкі хвилі, що нагадують про розслаблений відпочинок на пляжі.
Шеггі-боб:
Багатошарова стрижка з чубчиком-шторкою, що підкреслює об'єм та текстуру волосся.
Гладкий боб:
Мінімалістичний та невимушений варіант з максимально природним волоссям.
Нагадаємо, ми вже писали про три стильні зачіски на коротке волосся.
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