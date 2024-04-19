росія завдала ракетного удару по Дніпру: відомо про влучання в п'ятиповерхівку, є загиблі та постраждалі

У п'ятниці вранці, 19 квітня, під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена через запуск ракет стратегічною авіацією росіян, у Дніпрі пролунали гучні вибухи.

Про це повідомило Суспільне у Telegram.

О 04:27 Повітряні сили Збройних Сил України у Telegram опублікували повідомлення із попередженням про ракетну небезпеку для східних областей. О 04:56 та 05:03 з їхніх публікацій стало відомо про ракети в напрямку Дніпра.О 05:11 Суспільне повідомило, що в місті пролунав вибух. О 05:14 та 05:20 у Дніпрі знову було чути звуки вибухів. Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що Дніпро – під ракетним обстрілом.

"Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", зазначив він.

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Пізніше, о 6:24, за даними Лисака, внаслідок російської атаки у Дніпрі виникла пожежа в п’ятиповерховому будинку, він частково зруйнований. Під завалами можуть бути люди. Тоді зазначалося, що відомо про шістьох постраждалих.

О 7:39 очільник ОВА оприлюднив оновлену інформацію. Зокрема, він повідомив, що окрім житлового будинку, у місті пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Крім того, є дані про двох загиблих та 15 поранених.

Також йдеться про такі наслідки після удару:

Тільки за ранок рф запустила по області дев'ять ракет, ще дві вночі. Є влучання, частину цілей збили сили ППО.

У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один — важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.

Пізніше пресслужба Укрзалізниці повідомила, що ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога.

Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове. Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

№38 Київ – Запоріжжя,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Київ – Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше у понеділок, 8 квітня, росія атакувала Україну 24 Шахедами та ракетою X-59. Були зафіксовані влучання в Одесі і на Житомирщині.

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