россия нанесла ракетный удар по Днепру: известно о попадании в пятиэтажку, есть погибшие и пострадавшие

В пятницу утром, 19 апреля, во время масштабной воздушной тревоги, которая была объявлена из-за запуска ракет стратегической авиацией россиян, в Днепре прозвучали громкие взрывы.

Об этом сообщило Сусрільне в Telegram.

В 04:27 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины в Telegram опубликовали сообщение с предупреждением о ракетной опасности для восточных областей. В 04:56 и 05:03 из их публикаций стало известно о ракетах в направлении Днепра. В 05:11 Суспільне сообщило, что в городе прогремел взрыв. В 05:14 и 05:20 в Днепре снова были слышны звуки взрывов. Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что Днепр – под ракетным обстрелом.

"Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", – отметил он.

Читайте также: россия осуществила массированный удар по Украине, атаковав энергообъекты в четырех областях

Позже, в 6:24, по данным Лысака, в результате российской атаки в Днепре возник пожар в пятиэтажном доме, он частично разрушен. Под завалами могут быть люди. Тогда отмечалось, что известно о шести пострадавших.

В 7:39 глава ОГА обнародовал обновленную информацию. В частности, он сообщил, что кроме жилого дома, в городе повреждены два инфраструктурных объекта. Кроме того, есть данные о двух погибших и 15 раненых.

Также говорится о таких последствиях после удара:

Только за утро рф запустила по области девять ракет, еще две ночью. Есть попадания, часть целей сбили силы ПВО.

В Павлограде повреждено одно из предприятий.

В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Один – тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены.

Позже пресс-служба Укрзализницы сообщила, что враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализницы в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь.

Работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные пока не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново. Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

№38 Киев - Запорожье,

№80 Львов - Днепр,

№120 Киев - Запорожье.

Напомним, ранее в понедельник, 8 апреля, россия атаковала Украину 24 Шахедами и ракетой X-59. Были зафиксированы попадания в Одессе и в Житомирской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!