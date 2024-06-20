росія завдала комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях України

Вночі 20 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. З застосуванням безпілотників "Шахед" та крилатих ракет атаковано об'єкти енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.

Про це повідомляють Повітряні сили.

За інформацією від Укренерго, російські терористи вночі нанесли масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Ця атака призвела до пошкодження обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

За даними компанії ДТЕК, ворог також атакував одну з їх теплоелектростанцій, в результаті чого постраждали троє працівників. Обладнання станції було серйозно пошкоджено, і енергетики зараз працюють над ліквідацією наслідків цієї атаки.

Наслідки на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині через російський терор понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередачі, а також будівельна техніка.

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На Вінниччині зафіксоване влучання

Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов повідомив, що під час російської атаки в області було зафіксовано влучання.

"Внаслідок ворожої атаки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Проводяться усі необхідні заходи для ліквідації наслідків", – зазначив він.

У Запорізькій області пролунав вибух

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що о 03:42 в області пролунав вибух.

У Києві працювала ППО

У Київській ОВА повідомили про роботу Сил ППО по ворожих безпілотниках. Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що військові працюють на лівому березі.

Згодом у КМДА поінформували, що Сили ППО знищили всі ворожі цілі на підступах до Києва.

"На цей час в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)", – підсумували в КМДА.

Чим атакував ворог та скільки повітряних цілей вдалося уразити

Відомо, що ворог для атаки застосував дев’ять ракет повітряного та наземного базування, а також 27 ударних БПЛА типу Shahed.

Сили Протиповітряної оборони збили п’ять ракет (чотири ракети Х-101/Х-555 і одну Х-59) та усі безпілотники, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, удар був спрямований на критичну інфраструктуру, основний напрямок — схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Приблизний маршрут ракет і БПЛА під час нічної атаки рф. Джерело: monitorwar

Нагадаємо, вночі 14 червня росія здійснила комбіновану атаку. Вибухи чули в Старокостянтинові, Київській області та Запоріжжі.

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