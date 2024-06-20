россия нанесла комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в четырех областях Украины

Ночью 20 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. С применением беспилотников "Шахед" и крылатых ракет атакованы объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По информации Укрэнерго, российские террористы ночью нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Эта атака привела к повреждению оборудования в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

По данным компании ДТЭК, враг также атаковал одну из их теплоэлектростанций, в результате чего пострадали три работника. Оборудование станции было серьезно повреждено и энергетики сейчас работают над ликвидацией последствий этой атаки.

Последствия на Днепропетровщине

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине из-за российского террора повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, авто, линии электропередачи, а также строительная техника.

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В Винницкой области зафиксировано попадание

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил, что во время российской атаки в области было зафиксировано попадание.

"В результате вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий", – отметил он.

В Запорожской области раздался взрыв

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в 03:42 в области раздался взрыв.

В Киеве работала ПВО

В Киевской ОВА сообщили о работе Сил ПВО по вражеским беспилотникам. Мер Киева Виталий Кличко уточнил, что военные работают на левом берегу.

Впоследствии в КГГА проинформировали, что Силы ПВО уничтожили все вражеские цели на подступах к Киеву.

"В настоящее время в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие (данные оперативного сведения обновляются и уточняются)", – подытожили в КГГА.

Чем атаковал враг и сколько воздушных целей удалось поразить

Известно, что враг для атаки применил девять ракет воздушного и наземного базирования, а также 27 ударных БПЛА типа Shahed.

Силы противовоздушной обороны сбили пять ракет (четыре ракеты Х-101/Х-555 и одну Х-59) и все беспилотники, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, удар был направлен на критическую инфраструктуру, основное направление – восток Украины, в частности, Днепропетровская область.

Примерный маршрут ракет и БПЛА во время ночной атаки ha. Источник: monitorwar

Напомним, ночью 14 июня россия совершила комбинированную атаку. Взрывы слышали в Староконстантинове, Киевской области и Запорожье.

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