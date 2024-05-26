З'явилося відео знищення російського Су-25 на Покровському напрямку

Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня "приземлили" черговий російській винищувач Су-25. Це сталося на Покровському напрямку.

Як повідомили у бригаді, по літаку відпрацювали зенітники 110 ОМБр. Кадри, як підбитий літак летить до землі, потрапили у мережу.

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"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110 ОМБр розносять в шмаття російські літаки. Ви зараз, певно, вдаєтеся в питання: "що, знову?". Відповідаємо: це фантастика, але так. Знову наші хлопці прибили черговий ворожий Су-25", – зауважили у бригаді.

Су-25 – броньований дозвуковий штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об’єктів з заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

"Сьогодні окупанти на своїх тг-помийках напишуть "черный день для российской авиации" не розуміючи, що чорним для них буде абсолютно кожен день поки їхні орди на нашій землі, а їхні пілоти у нашому небі. Ворогам - смерть! "Імперія" має розпастися", - резюмували воїни 110 бригади.

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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