Появилось видео уничтожение российского Су-25 на Покровском направлении

Воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 25 мая "приземлили" очередной российский истребитель Су-25. Это произошло на Покровском направлении.

Как сообщили в бригаде, по самолету отработали зенитчики 110 ОМБр. Кадры, как подбитый самолет летит к земле, попали в сеть.

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"Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зенитчики 110 ОМБр разносят в куски российские самолеты. Вы сейчас, наверное, вдаетесь в вопрос: что, опять?". Отвечаем: это фантастика, но да. Снова наши ребята прибили очередной вражеский Су-25", – отметили в бригаде.

Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя день и ночь при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

"Сегодня оккупанты на своих тг-помойках напишут "черный день для российской авиации" не понимая, что черным для них будет абсолютно каждый день пока их орды на нашей земле, а их пилоты в нашем небе. Врагам – смерть! "Империя" должна распасться ", – резюмировали воины 110 бригады.

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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