После войны, скорее всего, выход на пенсию в 60 лет будет недоступен для большинства украинцев - Минсоцполитики

В условиях послевоенного восстановления, существует высокая вероятность, что возможность получения пенсии в возрасте 60 лет станет недостижимой для значительного количества граждан Украины. Это будет не из-за недостатка страхового стажа, а потому, что обеспечивать выплату пенсий будет некому.

Значительная часть населения Украины может столкнуться с проблемой невозможности выхода на пенсию, ведь государственные средства, необходимые для этого, могут быть исчерпаны. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления", пишет ТСН.

Читайте также: На какую пенсию можно рассчитывать, если вы получали зарплату в 10 тыс. грн.

Украина сталкивается с вызовом уменьшения численности трудоспособного населения. По данным Министерства соцполитики, сегодня наблюдается паритет между количеством работающих граждан и пенсионеров. Средний размер пенсии в стране составляет лишь около 30% от последней заработной платы, что заставляет правительство покрывать дефицит Пенсионного фонда за счет государственного бюджета из-за недостаточности поступления средств от единого социального взноса.

Сейчас военные получают достойную оплату труда, которая вносит вклад в Пенсионный фонд через налоговые отчисления. Однако, существует риск, что после завершения военных действий, финансирование фонда может подвергнуться сокращению.

Чтобы повысить размер пенсий до 40% от заработной платы, Украине необходимо привлечь дополнительно около 6 миллионов работающих. Поскольку достичь этого за счет естественного прироста населения невозможно, многие украинцы могут столкнуться с необходимостью работать на пенсии, чтобы обеспечить себе достойное существование.

Оксана Жолнович, выступая на форуме, подчеркнула значение возвращения украинцев, эмигрировавших до войны, а также необходимость интеграции мигрантов из других стран, желающих продолжить свою жизнь в Украине.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !