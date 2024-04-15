Повноваження ТЦК, грошове заохочення та повторні ВЛК: у Міноборони прокоментували ключові завдання нового закону про мобілізацію

Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт урядового закону про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народних депутати.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону прокоментував документ та розповів про його ключові завдання. Зокрема, він зазначив про механізми покращення мобілізації.

"Передусім йдеться про облік військовозобов'язаних. Держава має знати, хто заброньований, хто може бути мобілізований, хто має відстрочку тощо. Також там чітко прописані права та механізми роботи ТЦК та СП. Адже це ставало приводом для спекуляцій, зокрема й під час російських ІПСО. Зараз це все прописано та унормовано", – сказав Лазуткін.

Читайте також: Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому: деталі

Він додав, що в оновленому законі передбачено низку нових заохочень для людей, які стануть до лав Сил оборони України.

"Це ті ж 150 тисяч гривень на придбання автівки, 50% від першого внеску, якщо людина хоче придбати житло в кредит, 100 тисяч гривень після першого року служби. Крім того, військові, які виведенні з розпорядження командира військової частини через тривале лікування, вони будуть постійно отримувати нормальну зарплату, яка дозволить їм жити та лікуватися", – пояснив речник Міноборони.

Лазуткін також прокоментував введення повторного ВЛК для людей, які після 24 лютого отримали 2 чи 3 групу інвалідності.

"Були доволі кричущі випадки зокрема і з отриманням інвалідності. За підсумком цього процесу можна буде говорити про корупційну складову, якщо не підтвердиться інвалідність у цих груп і їх буде багато, то відповідним органам треба буде звернути увагу. У тому, що там великий мобілізаційний потенціал, про це говорити не доводиться. Певний відсоток можна буде залучити до Сил оборони, але першочергово треба залучати тих, хто готовий воювати за свою державу", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!