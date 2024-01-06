Плетена та зі стразами: топ трендових сумок літа 2024

Зустрічайте новий сезон з новими аксесуарами! У 2024 році світ моди диктує свої правила, коли йдеться про сумки. Про це пише Радіотрек. Які ж моделі підкорять серця модниць і стануть must-have у вашому гардеробі?

Плетені сумки: справжня класика, яка ніколи не вийде з моди. Цього року дизайнери пропонують широкий спектр плетених сумок з найрізноманітніших матеріалів: шкіри, замінника, ниток, соломи, шнура тощо. Не бійтеся експериментувати з розмірами та формами, адже плетені сумки підходять до будь-якого образу. Сумки-карго: продовження тренду на практичність та комфорт. Ці сумки, запозичені з чоловічого гардеробу, вирізняються безліччю накладних кишень, роблячи їх не лише стильними, але й функціональними. Округлі сумки: підкорили модний світ ще восени та взимку, і не збираються здавати позицій у новому сезоні. Ці сумки можуть бути як з м'яких, так і з більш жорстких матеріалів, які тримають форму, і підходять до будь-якого стилю. Сумки з ланцюгами або стразами: для тих, хто любить блиск і гламур. Цього року дизайнери перетворили сумки на справжні ювелірні шедеври, прикрасивши їх стразами, кристалами та масивними ланцюгами. Максісумка з прикрасами: місткий шопер можна зробити ще більш стильним та оригінальним, прикрасивши його ланцюгами, шнурами, брелоками, об'ємними написами тощо. Не бійтеся креативити та підкреслювати свою індивідуальність!

Нагадаємо, ми вже писали, про яскраві їдеі літнього манікюру 2024 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!