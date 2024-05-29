Пенсійний фонд затвердив нове значення середньої зарплати для розрахунку пенсій

Пенсійне забезпечення українців зазнало оновлень у 2024 році. Ці зміни стосуються як розрахунку пенсії, так і вимог до страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок. Про це пише 24 tv.ua.

Збільшення середньої заробітної плати:

Середня заробітна плата, яка використовується для розрахунку пенсії, зросла на 2 010,70 гривні з березня 2023 року по березень 2024 року.

з березня 2023 року по березень 2024 року. Цей показник впливає на розмір пенсійних виплат, тому його оновлення може призвести до перерахунку пенсій для деяких категорій громадян.

Вимоги до стажу:

У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років необхідний 31 рік страхового стажу. Цей показник буде поступово зростати протягом наступних років:

2025 рік: 32 роки

2026 рік: 33 роки

2027 рік: 34 роки

2028 рік: 35 років

Для виходу на пенсію у 63 роки цьогоріч достатньо 21 рік стажу. Цей показник також буде зростати:

2025 рік: 22-32 роки

2026 рік: 23-33 роки

2027 рік: 24-34 роки

2028 рік: 25-35 років

Для виходу на пенсію у 65 років достатньо 15 років страхового стажу. Цей показник залишається незмінним протягом 2024-2028 років.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з пенсіонерів отримає максимальні соцвиплати.

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