Пенсионный фонд утвердил новое значение средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионное обеспечение украинцев обновилось в 2024 году. Эти изменения касаются как расчета пенсии, так и требований к страховому стажу для выхода на заслуженный отдых. Об этом пишет 24 tv.ua.

Увеличение средней заработной платы:

Средняя заработная плата, используемая для расчета пенсии, выросла на 2010,70 гривны с марта 2023 года по март 2024 года.

с марта 2023 года по март 2024 года. Этот показатель влияет на размер пенсионных выплат, поэтому обновление может привести к перерасчету пенсий для некоторых категорий граждан.

Требования к стажу:

В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет необходим 31 год страхового стажа. Этот показатель будет постепенно расти в течение следующих лет:

2025 год: 32 года

2026 год: 33 года

2027 год: 34 года

2028 год: 35 лет

Для выхода на пенсию в 63 года в этом году достаточно 21 года стажа. Этот показатель также будет расти:

2025 год: 22-32 года

2026 год: 23-33 года

2027 год: 24-34 года

2028 год: 25-35 лет

Для выхода на пенсию в 65 лет достаточно 15 лет страхового стажа. Этот показатель остается неизменным в течение 2024-2028 годов.

Напомним, мы уже писали, кто из пенсионеров получит максимальные соцвыплаты.

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