Пенсіонерам пояснили, чи можна змінити дату отримання виплат за бажанням

Пенсію в Україні зазвичай виплачують у період з 4 по 25 число. Дату виплати у Пенсійному Фонді встановлюють під час призначення пенсії.

Виплата пенсії здійснюється відповідно до затверджених графіків і залежить від низки чинників. Про це повідомляє "На пенсії".

Першочергове право на виплати пенсії мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

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В останню чергу встановлюються дати виплати для працюючих пенсіонерів. При цьому графік виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється з урахуванням територіальних ділянок.

Зазначається, що у Пенсійному фонді дуже рідко йдуть назустріч і переглядають дату виплати пенсії на прохання пенсіонера. Однак у пріоритетних категорій є можливість змінити дату.

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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