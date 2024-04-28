'Очень большой снарядный голод': в НГУ рассказали о проблемах в армии (видео)

Отсутствие боеприпасов к оружию препятствует результативной работе украинских военных на фронте. По словам бойца 12-й бригады Нацгвардии с позывным "Нико", снарядов может не хватать или их выдают только на определенные цели.

Об этом он сообщил в интервью ТСН. Нико заметил, что есть ситуации, когда есть оружие, но нет снарядов, также может быть наоборот.

Он рассказал, что общался с побратимом, который находится в расчете с артиллерией и был на командном пункте на Лимане. Он отметил, что снаряды могут давать под определенное оружие, в частности, десять снарядов и десять целей. Однако бойцы понимают, что для первого выстрела могут не поразить цель, а потому не используют эти боеприпасы. Но применяют их для того, чтобы прикрыть ребят в пехоте.

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"Иногда получается вот так. Потому что у нас действительно очень большой снарядный голод. И бывает такое, что Франция поставила нам какие-то пушки. Но пушки есть, а снарядов к ним нет, или наоборот. Нам их поставили, а мы их не можем использовать", – сказал "Нико".

Кроме этого, он рассказал, что проходил обучение в Великобритании, а по возвращении еще некоторое время находился на территории учебного центра. Туда привезли мобилизованных, никогда не державших оружие в руках.

"Мы занимались с ними по программе, по которой сами занимались в Британии. Но пока не приехал один дядя из штаба и не сказал: вот книга, и нужно заниматься только по книге, и воевать надо тоже по книге", – пояснил он и подчеркнул, что военные в Британии проходили обучение не по книге, там была разработана индивидуальная программа для выполнения боевых задач в Украине.

"Нико" заявил, что в некоторых бригадах и подразделениях в ВСУ есть совковщина, что в результате связывает руки военных.

"В некоторых ситуациях мы можем импровизировать, добавлять свое, двигаться так, как мы считаем нужным", – добавил он.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.

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