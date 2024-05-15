Ночью в Крыму раздавались взрывы: предварительно есть попадания в районе аэродрома Бельбек (видео)

В ночь на 15 мая на территории временно оккупированного Севастополя была зафиксирована серия взрывов. Согласно сообщениям пропагандистских СМИ, произошла ракетная атака и, вероятно, было попадание по территории военной авиабазы Бельбек.

В частности, об этом говорится в Telegram-канале "Крымский ветер".

В полночь был зафиксирован первый взрыв, после чего гауляйтер Михаил Развожаев сообщил об активности системы ПВО, якобы отражавшей атаки. Одновременно с этим российские Telegram-каналы сообщили о перекрытии Керченского моста.

Позже Развожаев добавил, что над Черным морем и у аэродрома Бельбек было уничтожено несколько ракет. Он также отметил, что чрезвычайники успешно ликвидировали пожары, вызванные падением обломков в районе села Полюшко.

Согласно сообщениям местных Telegram-каналов, базирующихся на показаниях очевидцев, в Севастополе в ту ночь прогремело около 20 взрывов.

Красным на карте обозначены очаги возгораний в районе аэродрома оккупантов.

Очаги возгораний в районе аэродрома оккупантов. Источник: Firms

Напомним, в The Sun узнали когда и чем Украина уничтожит Крымский мост.

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