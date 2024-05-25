Чималі суми: які виплати й бонуси чекають на тих, хто запишеться у військо

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну питання грошового забезпечення мобілізованих та військовослужбовців ЗСУ стало одним із найактуальніших.

Держава гарантує їм не лише гідну оплату праці, але й низку додаткових виплат та пільг. Скільки ж отримують мобілізовані та військовослужбовці в Україні у 2024 році?

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Основне грошове забезпечення:

Рядовий та сержантський склад: близько 20 000 гривень.

Офіцерський склад: від 27 000 до 61 000 гривень (залежно від звання та посади).

Додаткові виплати:

За участь у бойових діях: 100 000 гривень на місяць.

За кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення: 70 000 гривень.

За виконання спеціальних завдань: до 50 000 гривень.

За ризиковані види діяльності: до 30 000 гривень.

За знищення ворожої техніки: від 20 000 до 50 000 гривень (залежно від виду техніки).

За поранення: від 100 000 до 400 000 гривень (залежно від тяжкості поранення).

Сім'ям загиблих: 4,77 мільйона гривень.

Для тих, хто добровільно записався до ЗСУ, передбачені додаткові грошові виплати:

Одноразова допомога: 24-30 тисяч гривень.

Сертифікат на купівлю транспортного засобу: 150 000 гривень (протягом 3 місяців з моменту підписання контракту).

Крім того, мобілізовані та військовослужбовці мають право на:

Безкоштовне харчування та проживання.

Безкоштовне медичне обслуговування.

Страхування життя та здоров'я.

Пільговий проїзд у громадському транспорті.

Знижки на комунальні послуги.Інші пільги.

Важливо зазначити, що розмір додаткових виплат може варіюватися залежно від різних факторів, таких як місце дислокації, рід військ, бойовий досвід тощо.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий мобілізаційний закон. Народні депутати проголосували за постанову, яка зобов’язала уряд ухвалити рішення щодо додаткової виплати в 70 тис. грн для військовослужбовців на передовій. Додаткові 70 тисяч гривень з 1 квітня мають нараховувати за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті.

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