rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Война в Украине

Немалые суммы: какие выплаты и бонусы ждут тех, кто запишется в армию

Былим Елена

Немалые суммы: какие выплаты и бонусы ждут тех, кто запишется в армию
Сколько получает мобилизованный

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос денежного довольствия мобилизованных и военнослужащих ВСУ стал одним из самых актуальных.

Государство гарантирует им не только достойную оплату труда, но и ряд дополнительных выплат и льгот. Сколько получают мобилизованные и военнослужащие в Украине в 2024 году?

Также читайте: Зарплаты военных изменятся с 1 мая: кто получит 70 тысяч доплаты

Основное денежное довольствие:

  • Рядовой и сержантский состав: около 20 000 гривен.
  • Офицерский состав: от 27000 до 61000 гривен (в зависимости от звания и должности).

Дополнительные выплаты:

  • За участие в боевых действиях: 100000 гривен в месяц.
  • Каждые 30 дней на линии боевого столкновения: 70 000 гривен.
  • При выполнении специальных задач: до 50 000 гривен.
  • За рискованные виды деятельности: до 30000 гривен.
  • За уничтожение вражеской техники: от 20000 до 50000 гривен (в зависимости от вида техники).
  • За ранения: от 100 000 до 400 000 гривен (в зависимости от тяжести ранения).
  • Семьям погибших: 4,77 миллиона гривен.

Для добровольно записавшихся в ВСУ предусмотрены дополнительные денежные выплаты:

  • Единовременное пособие: 24-30 тысяч гривен.
  • Сертификат на покупку транспортного средства: 150000 гривен (в течение 3 месяцев с момента подписания контракта).

Кроме того, мобилизованные и военнослужащие имеют право на:

  • Бесплатное питание и проживание.
  • Бесплатное медицинское обслуживание.
  • Страхование жизни и здоровья.
  • Льготный проезд в общественном транспорте.
  • Скидки на коммунальные услуги. Прочие льготы.

Важно отметить, что размер дополнительных выплат может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как место дислокации, род войск, боевой опыт.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в УкраинеУкраинаДеньгиМобилизация