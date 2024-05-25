Немалые суммы: какие выплаты и бонусы ждут тех, кто запишется в армию

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос денежного довольствия мобилизованных и военнослужащих ВСУ стал одним из самых актуальных.

Государство гарантирует им не только достойную оплату труда, но и ряд дополнительных выплат и льгот. Сколько получают мобилизованные и военнослужащие в Украине в 2024 году?

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Основное денежное довольствие:

Рядовой и сержантский состав: около 20 000 гривен.

Офицерский состав: от 27000 до 61000 гривен (в зависимости от звания и должности).

Дополнительные выплаты:

За участие в боевых действиях: 100000 гривен в месяц.

Каждые 30 дней на линии боевого столкновения: 70 000 гривен.

При выполнении специальных задач: до 50 000 гривен.

За рискованные виды деятельности: до 30000 гривен.

За уничтожение вражеской техники: от 20000 до 50000 гривен (в зависимости от вида техники).

За ранения: от 100 000 до 400 000 гривен (в зависимости от тяжести ранения).

Семьям погибших: 4,77 миллиона гривен.

Для добровольно записавшихся в ВСУ предусмотрены дополнительные денежные выплаты:

Единовременное пособие: 24-30 тысяч гривен.

Сертификат на покупку транспортного средства: 150000 гривен (в течение 3 месяцев с момента подписания контракта).

Кроме того, мобилизованные и военнослужащие имеют право на:

Бесплатное питание и проживание.

Бесплатное медицинское обслуживание.

Страхование жизни и здоровья.

Льготный проезд в общественном транспорте.

Скидки на коммунальные услуги. Прочие льготы.

Важно отметить, что размер дополнительных выплат может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как место дислокации, род войск, боевой опыт.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых задач на фронте.

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