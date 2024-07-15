Деякі українці зможуть отримати субсидію на оренду житла: подробиці

Невдовзі в Україні можуть впровадити субсидію на оренду житла, однак претендувати на неї зможуть не всі.

Згідно з заявою першої заступниці Міністра соціальної політики Дарії Марчук, Україна планує введення програми субсидій на оренду житла для ВПО, аналогічно до існуючої субсидії на ЖКП. Реалізація проєкту вже активно обговорюється в Мінсоцполітики, пише 24 канал.

Планується, що субсидія на оренду житла буде призначатися у випадку, якщо витрати сім'ї на оренду перевищують 30% загальних доходів домогосподарства, з урахуванням регіональних відмінностей у цінах на оренду житла.

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Хто буде надавати субсидію

Заявку на субсидію можна буде подати онлайн через електронний кабінет Пенсійного фонду, проте тільки після затвердження нової субсидії урядом.

"І, крім того, Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно. Без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту", – зазначає Дарія Марчук.

Наразі існує програма підтримки проживання для ВПО, якою користуються 1,1 мільйона українців. Однак Мінсоцполітики вважає, що цей механізм не є достатнім для успішної інтеграції ВПО в нові громади.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи зміняться правила виплат для ВПО з 1 липня.

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