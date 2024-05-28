Названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке

Автоэксперты составили список из 15 доступных по цене подержанных кроссоверов, которые предлагаются в Украине в диапазоне 6000-8000 долларов. Следует отметить, что на долю кроссоверов приходится 25% всего вторичного автомобильного рынка страны.

В прошлом году граждане Украины стали владельцами более 280 тыс. таких транспортных средств. Об этом пишет UAportal со ссылкой на AUTO.RIA.

Почему кроссоверы пользуются таким спросом

Кроссоверы отличаются своей универсальностью по сравнению с другими типами легковых авто. Они имеют просторные салоны и вместительные багажники. Также эти авто имеют лучшие возможности для преодоления сложных участков дорог, чем обычные автомобили. Высокая подвеска обеспечивает больший комфорт при езде по неровным поверхностям.

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Кроссоверы, оснащенные системой полного привода, обеспечивают надежное сцепление с дорогой, что является незаменимым в зимний период.

Кроме того, благодаря высокой посадке, авто этого класса обеспечивают лучший обзор дороги, что способствует повышению безопасности вождения.

Какие подержанные кроссоверы до 8000 долларов можно купить в Украине

Специалисты провели исследование рынка автомобилей в стране и составили список, в который вошли 15 автомобилей класса SUV от разных брендов.

ТОП-15 кроссоверов с пробегом до 8000 долларов:

Hyundai Tucson; Mitsubishi Outlander; Mazda CX-7; Suzuki Grand Vitara; Subaru Forester; Kia Sportage; Nissan Qashqai; SsangYong Kyron; Nissan X-Trail; SsangYong Rexton; Chevrolet Captiva; Subaru Outback; Kia Soul; Subaru Tribeca; Kia Sorento.

Напомним, ранее было названо топ-16 самых дешевых и надежных новых кроссоверов.

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