Населення Землі почне скорочуватися: названа дата та причини

Чисельність людства на нашій планеті збільшиться до приблизно 9,7 мільярда осіб у 2064 році. Проте з цього моменту передбачається поступове зменшення населення.

До кінця XXI століття на Землі залишиться близько 8,8 мільярда людей, пише CNN.

Вчені вважають, що основним фактором зниження народжуваності стало покращення доступу до методів контрацепції серед жінок. Прогнозується, що до кінця століття в 183 країнах світу спостерігатиметься низька народжуваність.

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Близько 23 держав, включаючи Японію, Таїланд, Італію та Іспанію, можуть зіткнутися з падінням чисельності населення більше ніж на половину. Водночас очікується, що чисельність населення африканських країн може потроїтися, і африканці складатимуть майже 50% всього населення Землі.

На основі даних зі звіту "Глобальне навантаження хвороб" 2017 року, вчені передбачають, що найбільше зменшення населення відбудеться в Азії та країнах Східної та Центральної Європи.

Кількість осіб, які потребуватимуть державної підтримки та соціальних виплат, зросте, перевищуючи кількість тих, хто сплачує податки.

Нагадаємо, раніше науковець спрогнозував дату наступного масового вимирання на Землі.

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