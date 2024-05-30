Население Земли начнет сокращаться: названа дата и причины

Численность человечества на нашей планете увеличится до примерно 9,7 миллиарда человек в 2064 году. Однако с этого момента предполагается постепенное уменьшение населения.

К концу XXI века на Земле останется около 8,8 миллиарда человек, пишет CNN.

Ученые считают, что основным фактором снижения рождаемости стало улучшение доступа к методам контрацепции среди женщин. Прогнозируется, что к концу века в 183 странах мира будет наблюдаться низкая рождаемость.

Читайте также: Экологи впервые показали одно из самых редких животных в мире

Около 23 государств, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, могут столкнуться с падением численности населения более чем на половину. В то же время ожидается, что численность населения африканских стран может утроиться, и африканцы будут составлять почти 50% всего населения Земли.

На основе данных из отчета "Глобальная нагрузка болезней" 2017 года, ученые предполагают, что наибольшее уменьшение населения произойдет в Азии и странах Восточной и Центральной Европы.

Количество лиц, которые будут нуждаться в государственной поддержке и социальных выплатах, возрастет, превышая количество тех, кто платит налоги.

Напомним, ранее ученый спрогнозировал дату следующего массового вымирания на Земле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !