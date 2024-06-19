На які виплати має право працівник, якого звільняють: відповідь юриста
Звільнення з роботи - це завжди певні клопоти, адже потрібно не лише знайти нову роботу, але й правильно оформити всі документи та отримати належні виплати. Про це каже в коментарі РБК-Україна адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Тетяна Голиця.
Що ж має отримати працівник при звільненні?
Обов'язкові виплати:
- Заробітна плата за всі відпрацьовані дні, але не пізніше наступного дня після звільнення.
- Компенсація за невикористану відпустку.
- Вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку у деяких випадках, наприклад:
- При звільненні з ініціативи роботодавця через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, скорочення штату.
- При відмові працівника перейти на роботу в іншу місцевість разом з підприємством.
- При виявленні невідповідності працівника займаній посаді.
- При поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.
Важливо:
- Якщо працівник не працював у день звільнення, виплатити йому їх потрібно не пізніше наступного дня після того, як він звернеться за ними.
- При затримці виплати вищезгаданих сум працівник має право на середній заробіток за весь час затримки, але не більше 6 місяців.
Додаткові виплати (за спрощеним режимом трудових відносин):
Компенсація при звільненні з ініціативи роботодавця:
- 1/2 мінімальної зарплати - якщо стаж роботи до 30 днів.
- 1 мінімальна зарплата - якщо стаж роботи понад 30 днів.
- 3 мінімальні зарплати - якщо стаж роботи понад 1 рік.
- 5 мінімальних зарплат - якщо стаж роботи понад 2 роки.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити зміни у пенсійному забезпеченні.
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