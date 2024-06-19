На які виплати має право працівник, якого звільняють: відповідь юриста

Звільнення з роботи - це завжди певні клопоти, адже потрібно не лише знайти нову роботу, але й правильно оформити всі документи та отримати належні виплати. Про це каже в коментарі РБК-Україна адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Тетяна Голиця.

Що ж має отримати працівник при звільненні?

Обов'язкові виплати:

Заробітна плата за всі відпрацьовані дні, але не пізніше наступного дня після звільнення.

Компенсація за невикористану відпустку. Вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку у деяких випадках, наприклад:

При звільненні з ініціативи роботодавця через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, скорочення штату.

При відмові працівника перейти на роботу в іншу місцевість разом з підприємством.

При виявленні невідповідності працівника займаній посаді.

При поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

Важливо:

Якщо працівник не працював у день звільнення, виплатити йому їх потрібно не пізніше наступного дня після того, як він звернеться за ними.

При затримці виплати вищезгаданих сум працівник має право на середній заробіток за весь час затримки, але не більше 6 місяців.

Додаткові виплати (за спрощеним режимом трудових відносин):

Компенсація при звільненні з ініціативи роботодавця:

1/2 мінімальної зарплати - якщо стаж роботи до 30 днів.

1 мінімальна зарплата - якщо стаж роботи понад 30 днів.

3 мінімальні зарплати - якщо стаж роботи понад 1 рік.

5 мінімальних зарплат - якщо стаж роботи понад 2 роки.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити зміни у пенсійному забезпеченні.

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