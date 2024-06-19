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На какие выплаты имеет право увольняемый работник: ответ юриста

Цихоцкая Мария

На какие выплаты имеет право увольняемый работник: ответ юриста
При увольнении с работы следует знать, как оформлять все выплаты

Увольнение с работы – это всегда определенные заботы, ведь нужно не только найти новую работу, но и правильно оформить все документы и получить надлежащие выплаты. Об этом говорит в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Татьяна Голица.

Что же должен получить работник при увольнении?

Обязательные выплаты:

  • Заработная плата за все отработанные дни, но не позднее следующего дня после увольнения.
  1. Компенсация за неиспользованный отпуск.
  2. Выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в некоторых случаях, например:
  • При увольнении по инициативе работодателя из-за ликвидации, реорганизации, банкротства, сокращения штата.
  • При отказе работника перейти к работе в другую местность вместе с предприятием.
  • При обнаружении несоответствия работника занимаемой должности.
  • При возобновлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу.

Важно:

  • Если работник не работал в день увольнения, выплатить ему их нужно не позднее следующего дня после того, как он обратится за ними.
  • При задержке выплаты вышеупомянутых сумм работник имеет право на средний заработок за все время задержки, но не больше 6 месяцев.

Дополнительные выплаты (по упрощенному режиму трудовых отношений):

Компенсация при увольнении по инициативе работодателя:

  • 1/2 минимальной зарплаты – если стаж работы до 30 дней.
  • 1 минимальная зарплата – если стаж работы свыше 30 дней.
  • 3 минимальные зарплаты – если стаж работы свыше 1 года.
  • 5 минимальных зарплат – если стаж работы свыше 2 лет.

Напомним, в Украине планируют ввести изменения в пенсионное обеспечение.

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