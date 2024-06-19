На какие выплаты имеет право увольняемый работник: ответ юриста

Увольнение с работы – это всегда определенные заботы, ведь нужно не только найти новую работу, но и правильно оформить все документы и получить надлежащие выплаты. Об этом говорит в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Татьяна Голица.

Что же должен получить работник при увольнении?

Обязательные выплаты:

Заработная плата за все отработанные дни, но не позднее следующего дня после увольнения.

Компенсация за неиспользованный отпуск. Выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в некоторых случаях, например:

При увольнении по инициативе работодателя из-за ликвидации, реорганизации, банкротства, сокращения штата.

При отказе работника перейти к работе в другую местность вместе с предприятием.

При обнаружении несоответствия работника занимаемой должности.

При возобновлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу.

Важно:

Если работник не работал в день увольнения, выплатить ему их нужно не позднее следующего дня после того, как он обратится за ними.

При задержке выплаты вышеупомянутых сумм работник имеет право на средний заработок за все время задержки, но не больше 6 месяцев.

Дополнительные выплаты (по упрощенному режиму трудовых отношений):

Компенсация при увольнении по инициативе работодателя:

1/2 минимальной зарплаты – если стаж работы до 30 дней.

1 минимальная зарплата – если стаж работы свыше 30 дней.

3 минимальные зарплаты – если стаж работы свыше 1 года.

5 минимальных зарплат – если стаж работы свыше 2 лет.

Напомним, в Украине планируют ввести изменения в пенсионное обеспечение.

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