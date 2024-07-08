На які пільги мають право родини загиблих військових

Члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на державну допомогу, яка надається на підставі відповідного посвідчення. Існує два види таких посвідчень: сіре та чорне. Деталі пояснили експерти Юридичної сотні в Facebook.

Сіре посвідчення видається родинам, якщо військовий загинув у зв'язку із захистом Батьківщини або під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій.

Чорне посвідчення видається родинам, якщо військовий загинув під час проходження військової служби (включно з небойовими ситуаціями).

Важливо: Отримання одного з цих посвідчень не виключає можливості отримання іншого, якщо виконуються відповідні умови.

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Пільги, які надаються за сірим посвідченням:

Безоплатні ліки за рецептами.

Безкоштовне першочергове протезування зубів.

Санаторно-курортне лікування.

50% знижка на оплату житла та комунальних послуг (в межах середніх норм споживання).

50% знижка на паливо (для жителів будинків без центрального опалення).

Позачерговий ремонт житла.

Фінансова допомога по тимчасовій непрацездатності (100% середньої зарплати).

Щорічна відпустка в зручний час.

Додаткова відпустка без збереження зарплати (до 2 тижнів).

Переважне право на збереження робочого місця при скороченні штату.

Позачергове забезпечення житлом (при потребі в покращенні умов).

Отримання землі для будівництва, садівництва та городництва (в першочерговому порядку).

Пільгова позика на будівництво/ремонт житла.

Вступ до вишів за бюджетним рахунком.

Щорічна грошова допомога.

Пільги, які надаються за чорним посвідченням:

Санаторно-курортне лікування.

Отримання житла в позачерговому порядку.

Земля для будівництва приватного житлового будинку.

50% знижка на оплату комунальних послуг та газу.

Безкоштовний проїзд усіма видами міського, приміського та міжміського (50% знижки) пасажирського транспорту.

Місце в дитячому закладі за місцем проживання (за рішенням місцевої ради).

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