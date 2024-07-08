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На какие льготы имеют право семьи погибших военных

Цихоцкая Мария

На какие льготы имеют право семьи погибших военных
Члены семей погибших военнослужащих имеют право на государственную помощь, предоставляемую на основании соответствующего удостоверения

Члены семей погибших военнослужащих имеют право на государственную помощь, оказываемую на основании соответствующего удостоверения. Есть два вида таких удостоверений: серое и черное. Детали объяснили эксперты Юридической сотни в Facebook.

Серое удостоверение выдается семьям, если военный погиб в связи с защитой Родины или при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Черное удостоверение выдается семьям, если военный погиб во время прохождения военной службы (включая небоевые ситуации).

Важное замечание: Получение одного из этих удостоверений не исключает возможности получения другого, если выполняются соответствующие условия.

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Льготы, предоставляемые по серому удостоверению:

  • Бесплатное лекарство по рецептам.
  • Бесплатное первоочередное протезирование зубов.
  • Санаторно-курортное исцеление.
  • 50%-ная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг (в пределах средних норм потребления).
  • 50% скидка на топливо (для обитателей домов без центрального отопления).
  • Внеочередной ремонт жилья.
  • Финансовая помощь по временной нетрудоспособности (100% от средней зарплаты).
  • Ежегодный отпуск в удобное время.
  • Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (до 2 недель).
  • Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата.
  • Внеочередное обеспечение жильем (при необходимости улучшения условий).
  • Получение земли для строительства, садоводства и огородничества (в первую очередь).
  • Льготная ссуда на строительство/ремонт жилья.
  • Введение в вузы по бюджетному счету.
  • Ежегодная денежная помощь.

Льготы, предоставляемые по черному удостоверению:

  • Санаторно-курортное исцеление.
  • Получение жилья во внеочередном порядке.
  • Земля для постройки частного жилого дома.
  • 50%-ная скидка на оплату коммунальных услуг и газа.
  • Бесплатный проезд по всем видам городского, пригородного и междугородного (50% скидки) пассажирского транспорта.
  • Место в детском заведении по месту жительства (по решению местного совета).

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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