На какие льготы имеют право семьи погибших военных
Члены семей погибших военнослужащих имеют право на государственную помощь, оказываемую на основании соответствующего удостоверения. Есть два вида таких удостоверений: серое и черное. Детали объяснили эксперты Юридической сотни в Facebook.
Серое удостоверение выдается семьям, если военный погиб в связи с защитой Родины или при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.
Черное удостоверение выдается семьям, если военный погиб во время прохождения военной службы (включая небоевые ситуации).
Важное замечание: Получение одного из этих удостоверений не исключает возможности получения другого, если выполняются соответствующие условия.
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Льготы, предоставляемые по серому удостоверению:
- Бесплатное лекарство по рецептам.
- Бесплатное первоочередное протезирование зубов.
- Санаторно-курортное исцеление.
- 50%-ная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг (в пределах средних норм потребления).
- 50% скидка на топливо (для обитателей домов без центрального отопления).
- Внеочередной ремонт жилья.
- Финансовая помощь по временной нетрудоспособности (100% от средней зарплаты).
- Ежегодный отпуск в удобное время.
- Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (до 2 недель).
- Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата.
- Внеочередное обеспечение жильем (при необходимости улучшения условий).
- Получение земли для строительства, садоводства и огородничества (в первую очередь).
- Льготная ссуда на строительство/ремонт жилья.
- Введение в вузы по бюджетному счету.
- Ежегодная денежная помощь.
Льготы, предоставляемые по черному удостоверению:
- Санаторно-курортное исцеление.
- Получение жилья во внеочередном порядке.
- Земля для постройки частного жилого дома.
- 50%-ная скидка на оплату коммунальных услуг и газа.
- Бесплатный проезд по всем видам городского, пригородного и междугородного (50% скидки) пассажирского транспорта.
- Место в детском заведении по месту жительства (по решению местного совета).
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