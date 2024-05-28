Мог попасть на убой, но стал самым высоким быком в мире: какой рост рекордсмена из США (фото, видео)

В приюте Кресвелла, расположенном в Орегоне, США, обитает уникальный шестилетний бык. Его имя Ромео, и он вырос до невероятных 1,94 метра в высоту, превзойдя своего ближайшего соперника Томми, который имел рост 1,85 метра.

Этот рекорд зафиксировала и опубликовала Книга рекордов Гиннеса.

Ромео был совсем маленьким, когда Мисти и Роберт взяли его под свою опеку, спасая от печальной судьбы на мясокомбинате.

"Мы получили звонок от человека, который спас его от суровой реальности молочной фермы, где его судьба была прикована к ящику с телятиной. Понимаете, в молочной промышленности телята-самцы такие, как Ромео, часто считаются просто побочным продуктом, их судьбы определяются прибыльностью", – рассказала Мисти, которая является соучредителем приюта для животных.

Бык-рекордсмен Ромео. Источник: guinnessworldrecords.com

Читайте также: Фермеры из Австралии вырастили самую большую в мире голубику.

Тот день стал переломным моментом в жизни Ромео.

"С распростертыми объятиями и безграничной любовью мы приняли его в наш приют. С самого начала он был живым, и мы видели, что он стремится к полноценной жизни. Нашей миссией стало дать ему эту жизнь – жизнь, наполненную безопасностью, состраданием и непоколебимой любовью", – добавила Мисти.

Имя Ромео было выбрано не случайно отмечает женщина: "Ромео заслужил свое имя благодаря глубокой любви. Он наслаждается как выражением привязанности, так и ее получением. Кроме того, его потрясающее сочетание красоты, ума и чувствительности сделало имя идеальным".

Бык поражает своим умом, он научился пить дождевую воду прямо из желоба, не боясь промокнуть.

"Он знает свое имя, любит играть, а иногда пытается прыгнуть нам на руки от чистого восторга. Ромео – ласковый великан, переполненный любовью и игривостью", – делится Мисти.

С его огромным размером приходит и большой аппетит. Ромео ежедневно потребляет 45 кг сена, 6 кг зерновых и выпивает целую ванну воды. Однако он всегда находит место и для любимых лакомств – яблок и бананов.

Бык-рекордсмен Ромео. Источник: guinnessworldrecords.com

Читайте также: Самое длинное слово в английском языке состоит из 189 819 букв и произносится за 3 часа

Но большие размеры животного несут свои вызовы.

"Уход за такими крупными животными, как Ромео, требует особых усилий, особенно когда дело доходит до ветеринарного обслуживания. Не каждая клиника оборудована для лечения таких гигантов, что может затруднить оказание помощи в критических ситуациях", – объясняет Мисти.

Обеспечение Ромео едой также является финансовым испытанием для женщины и приюта в целом.

"Мы тщательно следим за бюджетом и прибегаем к креативным методам сбора средств, чтобы покрыть расходы на содержание Ромео", – говорит она.

Бык-рекордсмен Ромео. Источник: guinnessworldrecords.com

Мисти отмечает, что величина Ромео не стала для нее сюрпризом. Голштинская порода крупная по своей природе, но многие из них не доживают до такого возраста, чтобы вырасти огромными как Ромео, поскольку их жизнь часто обрывается на 24 месяца. Однако рост таких больших животных может приводить к проблемам со здоровьем, но сейчас Ромео является счастливым и здоровым и гордо носит титул мирового рекордсмена.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о псе Бобби из Португалии, который попал в книгу рекордов Гиннеса, как старейшая собака в истории.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!