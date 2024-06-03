Мобилизация женщин с июня: кого коснется и какие размеры штрафов за нарушение

Согласно последним изменениям законодательства, начиная с 1 июня, мобилизационные мероприятия проводятся в соответствии с законом №10449, который вступил в силу 18 мая. Важно отметить, что эти положения касаются и женского населения.

Анализируя нововведения, УНИАН рассказал, будет ли введена мобилизация женщин, и кто из представительниц слабого пола может столкнуться со штрафами за несоблюдение норм воинского учета.

Новые правила мобилизации женщин в Украине в 2024 году

Согласно первой статье обновленного законодательства о мобилизации, положения о воинском учете женщин остаются неизменными. Женщины, которые работают в медицинской сфере, обязаны встать на воинский учет. Другие профессиональные категории женщин могут быть зарегистрированы на добровольной основе.

Принцип добровольности мобилизации женщин продолжает действовать, и без личного согласия даже женщин-медиков нельзя привлекать к военной службе.

Читайте также: ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы

Среди обновлений закона – требование об актуализации личных данных. Военнообязанные женщины должны обновлять личную информацию в ТЦК и СП удобным для них способом. Невыполнение этой обязанности может привести к штрафным санкциям, которые применяются и к мужчинам.

Женщинам, которые изъявляют желание добровольно служить, могут отказать в подписании контракта по следующим причинам:

воспитание троих и более детей;

уход за ребенком с инвалидностью или опека над приемным ребенком младше 18 лет;

наличие инвалидности у мужа или родителей;

статус матери-одиночки;

обучение в высшем учебном заведении или наличие работы, на которой работник имеет бронирование.

Закон также отменяет обязательную срочную службу, заменяя ее базовой военной подготовкой для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины имеют возможность пройти такую подготовку на добровольных началах.

Военный учет для женщин в Украине – список профессий

В Украине ведение воинского учета необходимо для женщин, которые получают образование в медицинской сфере. К этой категории относятся лица из следующих специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии.

Стоит отметить, что постановка на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Эта процедура важна для обеспечения Генерального штаба информацией о количестве медицинских работников, которые доступны в запасе.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, придется ли проходить ВЛК при обновлении данных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !