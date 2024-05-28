Місячний календар стрижок на червень 2024: у які дні категорично не варто стригтися

Літо вступає у свої права, відкриваючи двері для стильних відкриттів та зухвалих модних рішень. Червень принесе бажання оновлення, і багато хто замислиться над новою зачіскою.

Однак, не кожен день однаково сприятливий для перетворень. Вибрати оптимальний час для стрижки чи фарбування можна, орієнтуючись на місячний календар. Залежно від фази Місяця та зодіакального знаку, під впливом якого він знаходиться, змінюються не тільки здоров’я волосся, але й його зростання та чутливість.

Коли не можна стригти волосся в червні

Існують певні дні, коли стан волосся може значно погіршитися, тому рекомендується уникати візитів до перукаря в ці червневі дати:

2 червня - будь-які дії з волоссям можуть негативно позначитися на його здоров’ї, спричинити посилене випадіння та зменшення об’єму. Колорування волосся цього дня не дасть очікуваного ефекту і швидко втратить свою насиченість. Рекомендується в цей день захищати волосся від зовнішніх впливів, носити головний убір.

9 червня - через вплив астрологічного знаку Рака, волосся може стати неслухняним, тому будь-які спроби укладання або випрямлення можуть закінчитися невдачею. Стрижка в цей день може призвести до нерівномірності та погіршення загального стану волосся.

16 червня - це невдалий час для змін у зовнішності або експериментів. Імовірно, результат не виправдає очікувань, і ви захочете змінити все назад.

18 червня - не рекомендується проводити хімічні та термічні процедури для волосся, оскільки вони можуть завдати більше шкоди, ніж зазвичай. Також слід уникати тугого плетіння та грубого розчісування. Якщо волосся слабке та тонке, можлива легка стрижка.

21 червня - стрижка в цей день може призвести до того, що волосся після відростання стане заплутаним і втратить свою форму, а також може почати більше випадати і сіктися на кінцях. Колорування в цей день також не буде тривалим.

28-30 червня - за місячним календарем стрижок, останні дні червня не сприятливі для зміни зачіски. В цей період Місяць перебуватиме у знаку Овна, що вважається негативним для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

Також варто уникати візитів до перукаря у п’ятницю, оскільки результат може бути непередбачуваним.

Раніше ми розповідали про те, які дні в травні 2024 не підходять для стрижки та зміни образу.

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