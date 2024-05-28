Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: в какие дни категорически не стоит стричься

Лето вступает в свои права, открывая двери для стильных открытий и дерзких модных решений. Июнь принесет желание обновления, и многие задумаются над новой прической.

Однако, не каждый день все равно благоприятен для преобразований. Выбрать оптимальное время для стрижки или покраски можно, ориентируясь на лунный календарь. В зависимости от фазы Луны и зодиакального знака, под влиянием которой она находится, изменяются не только здоровье волос, но и его рост и чувствительность.

Когда нельзя стричь волосы в июне

Существуют определенные дни, когда состояние волос может значительно ухудшиться, поэтому рекомендуется избегать визитов к парикмахеру в эти июньские даты:

2 июня - любые действия с волосами могут негативно сказаться на его здоровье, повлечь за собой усиленное выпадение и уменьшение объема. Колорирование волос в этот день не даст ожидаемого эффекта и быстро потеряет свою насыщенность. Рекомендуется в этот день защищать волосы от внешних воздействий, носить головной убор.

9 июня – из-за влияния астрологического знака Рака, волосы могут стать непослушными, поэтому любые попытки укладки или выпрямления могут закончиться неудачей. Стрижка в этот день может привести к неравномерности и ухудшению общего состояния волос.

16 июня – это неудачное время для изменений во внешности или экспериментов. Вероятно, результат не оправдает ожиданий, и вы хотите изменить все обратно.

18 июня – не рекомендуется проводить химические и термические процедуры для волос, поскольку они могут нанести больше вреда, чем обычно. Также следует избегать тугого плетения и грубого расчесывания. Если волосы слабые и тонкие, возможна легкая стрижка.

21 июня - стрижка в этот день может привести к тому, что волосы после отрастания станут запутанными и потеряют свою форму, а также могут начать больше выпадать и сечься на концах. Колорирование в этот день также не будет продолжительным.

28-30 июня – по лунному календарю стрижек, последние дни июня не благоприятны для смены прически. В этот период Луна будет находиться в знаке Овна, что считается отрицательным для любых манипуляций с волосами.

Также следует избегать визитов к парикмахеру в пятницу, поскольку результат может быть непредсказуемым.

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